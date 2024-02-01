Руководители министерств и ведомств приняли ряд важных нормативных актов, направленных развитие социальных проектов и туризма, на снижение админбарьеров.
Условия по льготным кредитам для вдов защитников Приднестровья изменены
Члены Правительства утвердили изменения в Положение о порядке и условиях предоставления льготных кредитов вдовам защитников ПМР, не вступившим в повторный брак, на приобретение строительных материалов для строительства домовладений, а также на приобретение жилья. Они исключают требование об использовании льготного займа на закупку только тех строительных материалов, которые произведены на территории республики. Речь о кредитах, которые предоставляются на срок до пяти лет под 1% годовых. Напомним, средства, поступившие в местный бюджет города (района) в качестве платежей по погашению бюджетных кредитов, в том числе в виде процентов по кредитам, направляются на повторное кредитование.
Новые правила распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, они вступают в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Снижение административных барьеров
Развитие межведомственного информационного взаимодействия позволяет существенно облегчить получение ряда разрешительных документов. Так, из перечня бумаг, которые необходимо предоставить соискателю лицензии на ведение ветеринарной практики, исключили еще один пункт. Теперь нет необходимости прилагать документ, подтверждающий регистрацию заявителя в качестве индивидуального предпринимателя. Эту информацию специалисты получат самостоятельно из сети МЭД, а значит заявитель сэкономит личное время.
Развитие туризма
К рассмотрению представлена инициатива высшего органа государственной власти, направленная на эффективное исполнение ГЦП «Поддержка и развитие туризма в ПМР» на 2019–2026 годы», а также на создание современной сферы туризма в республике. О разработанных изменениях доложил Вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.
Согласно предложенной редакции документа, будет скорректирован общий размер финансирования программы. Это связано с тем, что в прошлом году было освоено меньше денежных средств, чем планировалось. Так, совокупная сумма, предусмотренная на 7 лет исполнения программы, составит 10,8 млн рублей.
Также разработчики документа считают необходимым расширить некоторые возможности в рамках утвержденных мероприятий ГЦП. Это позволит разрабатывать и изготавливать полиграфическую продукцию различной направленности для дальнейшего продвижения туризма внутри и за пределами республики. Кроме того, для зарубежных гостей государства издадут более широкий спектр карт с указанием исторических объектов, мест общественного питания, транспортных и иных организаций. Информационный лист будет содержать не только сведения по республике в целом, но и будет разбит отдельно по городам и районам.
Что касается реализации программы в текущем году, то на осуществление восьми мероприятий выделен почти миллион рублей. В 2024-м разработают и изготовят полиграфическую продукцию и туристские карты. Ресурсы также направят на продвижение сайта «Познавай Приднестровье», участие в ежегодных выставках, спонсирование спортивных мероприятий и установку указательных знаков. В целом, предложенные события направлены на продвижение и развитие туристической деятельности в Приднестровье.
Представленный документ направят в Верховный Совет для дальнейшего рассмотрения и принятия.