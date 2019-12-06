Dnestr.TV

 
0

МИД сообщил о встрече профильных специалистов по автотранспорту

МИД сообщил о встрече профильных специалистов по автотранспорту

В онлайн-режиме состоялось заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства.

Как сообщает внешнеполитическое ведомства, были обсуждены перспективы и сроки возобновления полноценного функционирования Пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице. Приднестровская сторона вновь подтвердила свою заинтересованность в перезапуске механизма в самое ближайшее время, а также подчеркнула необходимость работы ПРТС в полном соответствии с положениями Протокольного решения «Об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении» от 24 апреля 2018 года

В частности, было обращено внимание на необходимость обеспечения доступа к регистрации и получению нейтральных номеров для всех заинтересованных автовладельцев, постоянно проживающих в Приднестровье (без дискриминации по признаку второго гражданства), и устранения любых иных ограничений, не предусмотренных указанной договоренностью.

Отдельно по инициативе Приднестровья была обозначена недопустимость каких-либо запретов на передвижение по территории РМ транспортных средств, зарегистрированных в ПМР. Подчеркнуто, что любые ограничения будут восприняты приднестровской стороной как нарушение Протокольного решения 2018 года (пункты 1 и 4) и других ранее достигнутых соглашений и повлекут применение соответствующих мер.

Наряду с этим стороны обсудили текущую негативную ситуацию в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности транспортных средств, включая наложение крупных штрафов на территории РМ за отсутствие полисов молдавского образца, а также невозможность получения страховых компенсаций по молдавским полисам при дорожно-транспортных происшествиях на территории ПМР.

По инициативе молдавской стороны были затронуты отдельные вопросы использования дорожной инфраструктуры, в том числе мостов через реку Днестр и дорог международного значения.
  • Сегодня, 18:58
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
  • В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины ...
  • Президент дал оценку работе бендерской госадминистрации

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Планы были. Владимир Пасютин встретился с общественника ...
  • Под Кишиневом будут строить военный лагерь
  • В Молдове заявили, что страна может завершить переговор ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Президент подписал законы о повышении пенсий и пособий
  • В Приднестровье меняется механизм начисления оплаты за ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
  • В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины ...
  • Президент дал оценку работе бендерской госадминистрации
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна