В онлайн-режиме состоялось заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам развития транспорта и дорожного хозяйства.
Как сообщает внешнеполитическое ведомства, были обсуждены перспективы и сроки возобновления полноценного функционирования Пунктов регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице. Приднестровская сторона вновь подтвердила свою заинтересованность в перезапуске механизма в самое ближайшее время, а также подчеркнула необходимость работы ПРТС в полном соответствии с положениями Протокольного решения «Об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении» от 24 апреля 2018 года
В частности, было обращено внимание на необходимость обеспечения доступа к регистрации и получению нейтральных номеров для всех заинтересованных автовладельцев, постоянно проживающих в Приднестровье (без дискриминации по признаку второго гражданства), и устранения любых иных ограничений, не предусмотренных указанной договоренностью.
Отдельно по инициативе Приднестровья была обозначена недопустимость каких-либо запретов на передвижение по территории РМ транспортных средств, зарегистрированных в ПМР. Подчеркнуто, что любые ограничения будут восприняты приднестровской стороной как нарушение Протокольного решения 2018 года (пункты 1 и 4) и других ранее достигнутых соглашений и повлекут применение соответствующих мер.
Наряду с этим стороны обсудили текущую негативную ситуацию в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности транспортных средств, включая наложение крупных штрафов на территории РМ за отсутствие полисов молдавского образца, а также невозможность получения страховых компенсаций по молдавским полисам при дорожно-транспортных происшествиях на территории ПМР.
По инициативе молдавской стороны были затронуты отдельные вопросы использования дорожной инфраструктуры, в том числе мостов через реку Днестр и дорог международного значения.