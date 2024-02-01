С 2028 года и мужчины, и женщины получат право выйти на пенсию в 63 года. В настоящее время женщины выходят на пенсию в 60 лет и 6 месяцев, а пенсионный возраст ежегодно увеличивается на шесть месяцев. С 1 июля 2024 года женщины будут выходить на пенсию в возрасте 61 года, отмечает Noi.md со ссылкой на vocea.
Закон, по которому было решено уравнять пенсионный возраст, был принят в 2021 году по инициативе Дана Перчуна, тогдашнего председателя парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье РМ. Законодатели сослались на демографические показатели, зарегистрированные в Республике Молдова, которые показали, что доля людей старше 60 лет постоянно увеличивается.
Было также отмечено, что в ряде европейских государств начался процесс уравнивания пенсионного возраста женщин и мужчин и дальнейшего повышения пенсионного возраста, в том числе до 65 лет в Чехии, Франции, Греции, Литве, Венгрия, Мальта, Австрия и Румынии, 67 лет в Дании, Германии, Голландии и Испании, 68 лет в Ирландии, Финляндии и Великобритании.
Полный страховой стаж для мужчин составляет 34 года. В случае женщин до 30 июня текущего года полный стаж составляет 33 года и 6 месяцев, а с 1 июля он приравняется к мужскому стажу и составит 34 года.
Людям, не имеющим полного страхового стажа, рассчитывается неполная пенсия, размер которой пропорционален количеству выслуги лет. Лица, вносившие взносы менее 15 лет, не имеют права на пенсию, а только на пособие по возрасту, которое составляет 50% размера минимальной пенсии по возрасту.
Право на досрочный выход на пенсию за длительную карьеру имеют лица, отработавшие период отчислений на пять лет для мужчин и на три года для женщин, превышающий предусмотренный законом период.
Таким образом, с июля, независимо от возраста, мужчины получат право на досрочный выход на пенсию за длительную карьеру, если у них будет полный страховой стаж в 39 лет, а женщины – если у них полный страховой стаж в 37 лет.
С 1 января 2024 года люди могут запросить пересмотр пенсии, если они продолжали работать после установления/пересмотра пенсии по возрасту. С 1 апреля 2023 года размер минимальной пенсии по возрасту с полным страховым стажем составляет 2620 леев.
Для женщин, родивших и воспитавших пять и более детей в возрасте до восьми лет, пенсионный возраст снижается на три года по сравнению со стандартным пенсионным возрастом для женщин, действующим на день подачи заявления о назначении пенсии.
Следующая индексация пенсий состоится в апреле. Власти объявили, что пенсии будут проиндексированы на 4,2%.
Следует отметить, что молдаване, легально работающие за рубежом, в некоторых странах могут получать пенсии. Республика Молдова подписала международные соглашения в области социального обеспечения, основанные на принципах пропорциональности, с 17 государствами. Это Румыния, Португалия, Болгария, Люксембург, Австрия, Эстония, Чехия, Польша, Венгрия, Бельгия, Литва, Германия, Турция, Белоруссия, Греция и Испания. Соглашение, подписанное с Испанией, должно быть ратифицировано парламентом в Мадриде.
Подписанный документ гарантирует гражданам Республики Молдова от государства, где они работали легально, право на пенсию по старости, пенсию по случаю потери кормильца, пенсию по инвалидности, вызванную общим состоянием, пенсию и пособие по инвалидности, вызванную несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, пособие в случае смерти.