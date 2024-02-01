Депутаты Верховного Совета ПМР приняли во втором окончательном чтении изменения и дополнения в закон «О республиканском бюджете на 2024 год», которые в том числе предполагают повышение заработных плат для педагогов и работников системы здравоохранения. Также поправками в бюджет-2024 парламентарии утвердили остатки средств, сформированных на 1 января этого года, передает пресс-центр Верховного Совета Приднестровья.
С 1 февраля на 25% вырастут зарплаты в системе просвещения и социальной защиты. Произойдет это за счет увеличения расчетного уровня минимальной заработной платы. С 9,4 руб. до 11,8 руб. за 1 РУ МЗП. Пересчитают педагогам не только оклады, но и набавки.
Что касается системы здравоохранения, то ее работники повышенную зарплату впервые получат за апрель. На эти цели из республиканского бюджета планируется выделить порядка 117 млн рублей.
С 1 апреля все лечебно-профилактические учреждения республики, за исключением стоматологических поликлиник и санитарно-эпидемиологических станций, должны будут перейти на пилотный зарплатный проект. По примеру Республиканской клинической больницы, которая работает так с июля прошлого года. Заработная плата вырастет почти у 8 тысяч штатных единиц. Самое большое повышение ожидается в лечебно-профилактических учреждениях республиканского уровня.
Всего же на рост зарплат педагогам и работникам системы здравоохранения и социальной защиты запланировано порядка 401 млн рублей.
«Правительству, Верховному Совету было дано поручение главой государства найти средства, задействовать все возможные источники для того, чтобы в 2024 году можно было поднять заработные платы системе просвещения, системе социальной защиты, которые также связаны с образовательными процессами, к примеру, в коррекционных школах, и, конечно же, системе здравоохранения. Это очень ожидаемое явление, которое очень ждут и врачи, и учителя. Мы понимаем, что зарплата должна быть достойная», - отметил председатель профильного парламентского Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Также сегодня парламентарии утвердили во втором окончательном чтении остатки средств, сформированных на 1 января 2024 года. Речь идет о 324 млн рублей. Порядка 250 млн рублей из этой суммы – целевые средства, в том числе резервы по целевым бюджетным фондам, которые останутся в соответствующих фондах (часть этих средств также является источником финансирования для повышения зарплат). Остальные деньги должны пойти на погашение бюджетного дефицита, в том числе и на увеличение заработных плат педагогам и медикам.
Также предусматривается увеличение финансирования государственной поддержки населению, в сумме порядка 42 млн рублей. И выделение средств на реализацию второго этапа по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда. Еще порядка 57 млн рублей планируется направить на благоустройство сельских территорий, восстановление дорог в сельской местности и развитие системы питьевого водоснабжения населенных пунктов республики. Так, к примеру, запланировано строительство водопроводной сети по нескольким улицам в селах Кицканы и Глиное Слободзейского района, в селах Делакеу, Красная горка и Красное Григориопольского района, в селах Дойбаны-1 и Ново-Комиссаровка Дубоссарского района и в Каменке. Предусматриваются дополнительные лимиты и по Фонду развития мелиоративного комплекса и увеличение расходов по Фонду капитальных вложений (в том числе, по городскому стадиону в городе Днестровск и ремонту нескольких детских садов и школ в Каменском районе).
Законопроект принят во втором окончательном чтении и направлен на подпись главе государства.