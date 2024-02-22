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Эпидемиологическая ситуация в республике оценивается как неблагополучная
Фото: открытые источники
Количество заболевших простудными заболеваниями в Приднестровье продолжает снижаться, но несмотря на это, ситуация характеризуется как неблагополучная
Об этом пресс-службе Министерства здравоохранения рассказали в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии.
В период с 19 по 25 февраля, зарегистрировано 3 411 случаев заболеваний острыми инфекциями верхних дыхательных путей (на предыдущей неделе – 4 510), в том числе 1 884 среди детей до 14 лет.
Госпитализирован 121 человек (на предыдущей неделе – 171), из них 46 детей в возрасте до 14 лет.
Отмечается снижение заболеваемости в Тирасполе, Бендерах, Григориопольском, Дубоссарском, Рыбницком, Каменском районах.
Зарегистрировано 10 случаев гриппа (на предыдущей неделе – 15 случаев). По 5 случаев в Тирасполе и Слободзейском районе.
По состоянию на 22.02.2024г. вакцинировано против сезонного гриппа 19 693 человека.
Разобщены коллективы классов и групп в некоторых образовательных учреждениях.
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