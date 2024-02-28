Во Дворце Республики прошел VII Съезд депутатов всех уровней Приднестровья. Причиной созвать всех представителей народа республики стало внешнее политическое и экономическое давление со стороны Молдовы, новые молдавские таможенные пошлины для приднестровских предприятий, введенных с 1 января 2024 года.
Депутаты со всех городов и районов республики приехали в Тирасполь, чтобы быть услышанными. Всего прибыло для участия в Съезде 620 депутатов: от Верховного Совета, городских, районных, сельских и поселковых Советов народных депутатов.
На народный форум были приглашены члены Правительства ПМР, руководители ведомств, представители общественных организаций, а также депутаты Совещательного собрания первых приднестровских депутатов при Председателе Верховного Совета ПМР. Именно первые депутаты решили 16 февраля обратиться к Президенту ПМР Вадиму Красносельскому и Верховному Совету ПМР о созыве съезда депутатов. 21 февраля по предложению Президента ПМР и Совещательного собрания Верховный Совет принял Постановление о проведении съезда 28 февраля 2024 года.
По итогам заседания участниками была принята итоговая декларация. В документе говорится о том, что Приднестровье столкнулось с угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера. Речь о применении блокадно-ограничительных мер, направленных на подрыв экономического потенциала региона. Отмечается также, что Кишинев несколько лет отказывается от прямых открытых переговоров по приднестровскому урегулированию на уровне высшего руководства двух сторон, а ранее достигнутые договоренности нарушаются или игнорируются.
Депутаты считают, что международный переговорный процесс Кишинева и Тирасполя искусственно загнан в стагнацию. При этом Приднестровье десятилетиями участвовало в переговорах, стремясь к поиску путей мирного урегулирования конфликта.
Депутаты напомнили, что в 2023 году Молдова приняла поправки в Уголовный кодекс (т.н. "закон о сепаратизме"), создав предпосылки для уголовного преследования буквально каждого жителя Левобережья. Приднестровцы подвергаются дискриминации и произволу при пресечении молдавской границы, их депортируют, разлучая с их семьями.
Заблокированы поставки в Приднестровье диагностического оборудования для лечебных учреждений, чем нарушается естественное право человека на жизнь и здоровье. Обострилась проблема ввоза в регион медикаментов.
Введенные с 1 января 2024 года таможенные пошлины в отношении приднестровских предприятий изымаются из бюджета региона, что провоцирует рост цен, разрушение крупного и малого бизнеса, нарушение торгово-экономических связей с множеством стран мира.
По мнению делегатов съезда, с того момента, как руководство Молдовы избрало и закрепило курс на Евросоюз, на Приднестровье оказывается наибольшее экономическое давление и наиболее массово нарушаются права и свободы жителей региона, что прямо противоречит европейским принципам и подходам в области защиты прав человека и свободной торговли.
Речь Президента ПМР Вадима Красносельского в ходе VII Съезда депутатов всех уровней
Вадим Красносельский, Президент ПМР:
Уважаемые делегаты Съезда, уважаемый Первый Президент ПМР Игорь Николаевич Смирнов, уважаемые Александр Викторович, Александр Николаевич, дорогие приглашенные, дорогие приднестровцы.
Сегодняшний Съезд проходит в эпоху мощного геополитического шторма. Приднестровье находится в весьма непростых условиях. Я не буду их называть, вам и так все понятно. Молдова традиционно использует глобальные трудности для ущемления Приднестровья. Это касается и развала Советского Союза в свое время, это касается и пандемии, это касается и боевых действий в Украине. Тем не менее Приднестровье живет уже более чем 33 года. Это факт. Здесь в зале много молодых людей, есть и старейшины, которые стояли у истоков государственности ПМР. Я хочу напомнить, почему было создано Приднестровье. Это не было прихотью отдельных людей, депутатов, должностных лиц. Нет. Это был выбор народа, и те депутаты, кто голосовали, взяли на себя ответственность за спасение приднестровского народа.
У любого преступления есть четыре признака. Наверное, вы знаете их. У такого понятия, как геноцид, тоже четыре признака. Я их назову. Первый – это когда центральная власть отказывает в правовой помощи части своей территории. Вспомните конец 80-х – начало 90-х годов, когда заявления граждан, проживающих на левом берегу Днестра, даже не брали на рассмотрение ни полиция, ни прокуратура Молдовы. Это и есть отказ от правовой помощи. Это первый признак. Второй признак – экономическое удушение региона. Это тоже было, повторяться не буду. Третий признак – введение одного языка, запрет на распространение других языков, генерирующих культуру, традиции и обычаи народов, проживающих на определенных территориях. Четвертый признак – физическое уничтожение части народа. Вот и все.
Я напомню, как происходил процесс. Развал Советского Союза. Его горстка предателей развалила. Все союзные республики выбрали путь своей независимости, но Молдова пошла дальше всех. Молдова умудрилась выйти не только из состава Советского Союза, Молдова умудрилась выйти из состава МССР. Внимательно почитайте Декларацию о суверенитете от 23 июня 1990 года и Декларацию о независимости от 27 августа 1991 года. Парламент Молдовы признал незаконность создания МССР, по сути своей разрушив МССР, разбив на два субъекта – нынешнюю Молдову (бывшую Бессарабию) и нынешнее Приднестровье (бывшая МАССР). Я уже обращался к властям Молдовы и сейчас обращусь: уважаемые господа, приведите Конституцию и законы Молдовы в соответствие с Декларацией о независимости вашего государства, так как согласно решению Конституционного суда декларация имеет юридическую силу выше, чем Конституция Молдовы. И тогда все вопросы будут сняты. Поставлена будет точка в этом долгом споре. Еще раз говорю: мы не выходили из состава МССР, мы не выходили из состава Молдовы, мы никогда там не были. Мы были созданы до, вопреки воле некоторых должностных лиц данного государства. А необходимость – все та же, и она остается: защита жизни, здоровья, предпринимательской деятельности, экономики, прав и свобод.
В конечном итоге, я предполагаю, в Молдове осознали свою ошибку и пытались решить вопрос кровью – кровью приднестровского народа. Война, которая была развязана здесь, имела причинно-следственные связи с развалом именно Молдовой Молдавской ССР. Тоже хочу напомнить. За день до вторжения в город Бендеры – 18 июня 1992 года – Парламент Молдовы принимает решение об исключительно мирном решении приднестровского вопроса. Мирном. Понимаете? А 19 июня произошло вторжение в город Бендеры с трех сторон: кишиневского, варницкого и каушанского направлений. Вторжение не просто спецподразделений, а отмобилизованных сил. Понимаете? Чтобы отмобилизовать, надо время, надо месяцы. То есть парламент заведомо принимал ложное решение.
Более того, в Бендерах были так называемые наблюдатели международной миссии, которые разбежались и не выполнили своих задач, даже не составили отчета по окончании боевых действий.
Война прошла. К сожалению, ценой приднестровцев, защитников Приднестровья. Не могу обойти эту тему. Прошу почтить минутой молчания всех, кто отдал жизни и здоровье, защищая Приднестровскую Молдавскую Республику.
Год за годом было создано полнокровное функциональное государство – Приднестровье. Это мы обеспечиваем права и свободы, это мы обеспечиваем защиту собственности, защиту предпринимательской деятельности, это мы обеспечиваем продолжение переговорного процесса, выполнение всех социальных обязательств, обеспечиваем мир на приднестровской земле.
Смешно выглядят заявления некоторых должностных лиц Молдовы о том, что Молдова выплачивает пенсии и пособия приднестровцам. Это ложь. Только приднестровский бюджет это делает. Это все – нагрузка на всех жителей Приднестровья. Мы выполняем свои социальные обязательства. Мы следуем трем основным принципам в развитии Приднестровья: политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость, которые входят в основу нашей государственной идеи. Ее суть – независимость Приднестровской Молдавской Республики с обретением признания; продолжение формирования общности «приднестровский народ», развивая языки, культуру и традиции каждого народа, проживающего в Приднестровье; построение социально ориентированного государства с рыночной формой экономики.
Мы не сойдем с этого пути. Это – выбор народа. Наш народ имеет право быть услышанным, а этого очень боятся. Обратите внимание, какая истерика буквально прошла в средствах массовой информации соседних государств. Уверен, цель у так называемых блогеров, так называемых СМИ была одна – сорвать Съезд депутатов всех уровней, напугать людей, заставить замолчать. Это неправильно. Голос приднестровцев должен быть слышен. Мы должны говорить о своих свободах, о своих правах, о своей свободной экономической деятельности, о переговорном процессе, в конечном итоге – о мире на приднестровской земле. Все, кто поднимал истерику, – это люди, выступающие против Приднестровья, против мира на приднестровской земле. Это надо четко понимать.
Уважаемые депутаты, уважаемые приднестровцы, не стесняйтесь говорить. Мы должны быть услышанными. Используйте свое право на слово. Нам никто не имеет права закрыть рот. Наше право – быть услышанными.
Уважаемые депутаты Верховного Совета, городских, районных, поселковых, сельских Советов, приглашенные, я благодарю вас за вашу гражданскую позицию во имя процветания и свободы Приднестровской Молдавской Республики.
Публикуем документы без изменений.
РЕЗОЛЮЦИЯ
VII Съезда депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики
28 февраля 2024 года в Тирасполе состоялся VII Съезд народных депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики, посвященный выработке решений и стратегии развития страны в условиях беспрецедентного экономического давления Республики Молдова, а также отсутствия доступных переговорных механизмов для урегулирования ситуации.
Заслушав выступления участников собрания, подчеркиваем:
В текущих условиях глобальной и региональной нестабильности, трансформации всего политического мироустройства, Приднестровская Молдавская Республика столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера.
Молдова усилила применение блокадно-ограничительных мер, направленных на подрыв экономического потенциала, разрушение основ независимости и государственности, навязывание чуждых ценностей, противоречащих исторической правде и основам идентичности единого многонационального приднестровского народа. Международный переговорный процесс Приднестровской Молдавской Республики с Республикой Молдова искусственно загнан в положение стагнации. Кишинев на протяжении ряда лет отказывается от прямых открытых переговоров на уровне высшего руководства двух сторон, а практически все ранее достигнутые договоренности грубо нарушаются или игнорируются Молдовой. На фоне усиления давления на Приднестровье и искусственного ограничения функциональности международных политико-дипломатических механизмов соседняя Молдова осуществляет ускоренную милитаризацию и стремится к разрушению дееспособности успешной и эффективной Миротворческой операции. В связи с этим мы, как выразители интересов многонационального народа Приднестровья, принимая во внимание существующее количество стоящих перед республикой прямых угроз, считаем необходимым:
1. Заявить о том, что приднестровский народ остается сплоченным, единым и не свернет с пути защиты собственной идентичности, неотъемлемых прав и свобод своих граждан, укрепления государственности Приднестровской Молдавской Республики.
2. Принять Декларацию VII Съезда депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики.
3. Утвердить и направить обращения в адрес Федерального Собрания Российской Федерации, Организации Объединенных Наций, всех участников международного переговорного формата «5+2», Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, Парламента Европейского союза и Международного комитета Красного Креста.
ДЕКЛАРАЦИЯ
VII Съезда депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики
Мы, делегаты VII Съезда депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики, являющиеся всенародно и демократически избранными представителями народа, депутатами Верховного и местных советов, представляющие коренные интересы населения Приднестровья, движимые стремлением к обеспечению мира, безопасности и процветания республики:
руководствуясь целями реализации воли народа, выраженной на всех референдумах, основываясь на положениях Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Декларации о независимости ПМССР, законов и Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы, принимая во внимание решения предыдущих Съездов депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики, подтверждая приверженность общечеловеческим ценностям и международному праву, включая право народов на самоопределение и свободное развитие, исходя из того, что Приднестровье является демократическим правовым суверенным государством, доказавшим за более чем 33 года свою состоятельность, способность участвовать в международных отношениях и нести международные обязательства, поддерживать мир и безопасность, обеспечивать достойные условия жизни своих граждан, подчеркивая незыблемость действующего формата миротворческой миссии на Днестре, не приемля организованное против Приднестровья беспрецедентное экономическое давление со стороны соседней Молдовы, включающее незаконные, противоречащие универсальным принципам свободной торговли, финансово-экономические поборы с каждого гражданина, отвергая искусственное блокирование политико-дипломатических механизмов урегулирования, включая многолетний отказ Молдовы от взаимодействия с Приднестровьем на уровне высшего политического руководства и самоустранение от полноценной работы переговорного формата «5+2», ориентируясь на мирное взаимодействие на основе принципов равноправия Молдовы и Приднестровья, осознавая ответственность перед Родиной и будущими поколениями, ЗАЯВЛЯЕМ:
Государственность и независимость Приднестровской Молдавской Республики провозглашены в полном соответствии с основополагающими документами международного права, включающими Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, и дополнительно подтверждены Консультативным заключением Международного Суда ООН от 22 июля 2010 года, констатирующим отсутствие противоречия между декларацией о провозглашении независимости и международным правом.
Главной целью и принципами развития Приднестровской Молдавской Республики являются политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость с ориентацией на укрепление независимости и обретение широкого международного признания, защиту прав, свобод и идентичности приднестровского народа.
Существующий столетиями самобытный приднестровский народ в период независимости Приднестровья получил дополнительный стимул к свободному развитию и самовыражению своей идентичности, представляя собой уникальную многонациональную общность, объединяющую представителей более 70 национальностей. Наша идентичность кардинально отличается от бессарабской или румынской идентификации населения соседней Молдовы, к которой Приднестровье исторически не имеет никакого отношения и априори не может быть частью чужого ценностного, национально-культурного и языкового пространства.
Приднестровье отразило вооруженную агрессию Молдовы, приведшую к гибели сотен мирных жителей, за которую виновные до сих пор не понесли ответственности. Отстояв право на возможность самостоятельно определять собственное будущее, Приднестровье продолжит добиваться политико-правовой оценки бесчеловечной военной агрессии со стороны Молдовы с целью международного осуждения и получения гарантий недопущения повторения подобных преступлений в будущем.
Приднестровье десятилетиями участвовало в переговорном процессе с Молдовой, стремясь к поиску путей мирного урегулирования конфликта, к установлению государственно-правовых отношений, обеспечивающих всю совокупность прав и интересов нашего народа. В отличие от Приднестровья руководство Молдовы многократно нарушало ранее согласованные договоренности, показывая неспособность к открытому цивилизованному диалогу, нежелание и неготовность учитывать интересы нашего многонационального народа.
С большой тревогой отмечаем, что Молдова продолжает деструктивный курс по социально-экономическому удушению Приднестровья, намеренно нагнетая напряженность, стремясь разрушить хрупкий баланс и стабильность в региональном пространстве.
В 2023 году Молдова приняла поправки в Уголовный кодекс (т.н. «закон о сепаратизме»), создав предпосылки для уголовного преследования буквально каждого гражданина Приднестровья. Приднестровцы подвергаются дискриминации и произволу при пересечении границы РМ, жителей Приднестровья депортируют, разлучая их с семьями. Одновременно с этим Молдова стремится разрушить нашу систему здравоохранения. Заблокированы поставки в Приднестровье диагностического оборудования для лечебных учреждений, запрещается импорт рентген-техники в республику, чем нарушается естественное право человека на жизнь и здоровье. Из-за антигуманных действий Молдовы обострилась проблема ввоза в республику медикаментов, вследствие чего граждане Приднестровья сталкиваются с дефицитом и ростом стоимости лекарств.
С 1 января 2024 года Молдова ввела грабительские таможенные пошлины в отношении приднестровских предприятий, эти платежи отнимаются у предприятий, изымаются из нашего бюджета и оседают в бюджете соседнего государства, не имеющего никакого отношения к нашим гражданам. Экономика республики оказалась под бременем двойной оплаты таможенных пошлин, провоцирующим рост цен, разрушение крупного и малого бизнеса, нарушение традиционных торгово-экономических связей со множеством государств мира.
Молдова фактически развязала против нашего народа экономическую войну, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета и катастрофического снижения торговли. Своими действиями соседнее государство грубейшим образом нарушает неотъемлемые права и свободы человека, закрепленные в универсальных источниках права.
Даже по прошествии трех десятилетий международного переговорного процесса Молдова ни в прошлом, ни сегодня оказалась не способна признать за жителями Приднестровья наличие у них неотъемлемых общечеловеческих прав и свобод, отказывая нам в реализации базовых насущных потребностей: права на личную безопасность и неприкосновенность, права на защиту жизни и здоровья, права на свободу передвижения, права на свободу убеждений и их свободное выражение, права на защиту от любых форм дискриминации, недопустимости произвольного задержания или изгнания и многих других.
С того момента, как руководство Молдовы избрало и закрепило курс на Европейский союз на Приднестровье оказывается наибольшее социально-экономическое давление и наиболее массово нарушаются права и свободы граждан республики, что прямо противоречит европейским принципам и подходам в области защиты прав человека и свободной торговли.
С осени 2019 года Молдова намеренно заблокировала нормальный режим работы международного формата «5+2» и все эти годы продолжает уклоняться от политического диалога на уровне высшего руководства сторон. Кроме того, Кишинёв отказался от исполнения почти всех ранее достигнутых соглашений с Приднестровьем, включая последний пакет протокольных решений социально-гуманитарной направленности, подписанных в 2016-2018 годах.
Нынешняя критическая ситуация требует срочного и максимально активного международного вмешательства в целях предотвращения эскалации напряженности и недопущения кризисного развития ситуации.
КОНСТАТИРУЕМ:
Выражаем поддержку руководства и всех ветвей власти Приднестровской Молдавской Республики в продвижении государственного курса, определенного волей народа.
Убеждены в том, что только суверенитет Приднестровья является неотъемлемым и принципиальным условием защиты самобытной идентичности, а также основных прав и свобод нашего многонационального народа, закреплённых в базовых принципах международного права и положениях Устава ООН.
Подчеркиваем непреложную важность миротворческой миссии на Днестре, имеющей огромную поддержку населения не только Приднестровья, но и соседней Молдовы. Миротворческая операция должна продолжаться вплоть до окончательного и справедливого урегулирования конфликта, невзирая на любые политические демарши Молдовы и попытки разрушить базовое мирное соглашение от 21 июля 1992 года.
Приветствуем усилия государства по сохранению настоящей исторической памяти Приднестровья и не позволим никому навязать нашему народу и молодому поколению приднестровцев ложную и чуждую нам трактовку истории, подмену понятий и враждебные самой сущности человеческого бытия псевдоценности.
Выражаем поддержку дипломатическим усилиям, направленным на регулярное взаимодействие с международными участниками переговорного процесса в формате «5+2», стремление использовать существующие механизмы и адекватные международные переговорные площадки для защиты государственности, прав и свобод приднестровских граждан, экономических и всех иных законных интересов общества и государства.
Отмечаем принципиальную важность консолидации общества и государства в достижении стратегических задач Приднестровской Молдавской Республики.
Приднестровье по-прежнему привержено мирным политико-дипломатическим методам урегулирования противоречий. При этом Приднестровье будет настойчиво бороться за собственную идентичность, права и интересы приднестровского народа и не откажется от их защиты, невзирая на любые формы шантажа и внешнего давления.
СЧИТАЕМ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе.
2. Принять обращение в адрес Генерального секретаря Организации Объединённых Наций с просьбой учесть неотъемлемые права приднестровского народа, гарантированные международными нормами, пресечь нарушение соседней Молдовой прав и свобод граждан Приднестровской Молдавской Республики и не допустить провокаций, ведущих к эскалации напряженности.
3. Принять обращение в адрес участников международного переговорного процесса в формате «5+2».
4. Принять обращение в адрес Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с призывом повлиять на руководство Молдовы с целью возвращения к адекватному диалогу в рамках международного переговорного процесса, пресечь нарушение соседней Молдовой прав и свобод граждан Приднестровской Молдавской Республики, а также обеспечить условия для цивилизованного урегулирования конфликта.
5. Принять обращение в адрес Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств с призывом к недопущению эскалации на Днестре.
6. Принять обращение в адрес Парламента Европейского союза с просьбой приложить усилия для предотвращения давления Молдовы и нарушения прав и свобод приднестровцев.
7. Принять обращение в адрес Международного комитета Красного Креста с призывом обеспечить условия для обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и неотъемлемых свобод всех жителей Приднестровской Молдавской Республики.
Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи
Защита интересов жителей Приднестровья является одним из приоритетов, Россия всегда внимательно рассматривает поступающие просьбы, заявили РИА Новости в МИД РФ после обращения депутатов ПМР.
"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников, один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами", — отметили в ведомстве.
Ранее в среду Приднестровская Молдавская Республика попросила Россию о помощи из-за усиливающейся экономической блокады со стороны Молдовы. Соответствующую резолюцию принял съезд депутатов ПМР. Они поддержали решение обратиться с этой просьбой к Совфеду и Госдуме России, принимая во внимание, что в республике живет более 220 тысяч российских граждан.
После того, как стало известно о созыве съезда, некоторые СМИ сообщили, что делегаты собираются просить Москву о присоединении республики к России. Властям в Тирасполе пришлось опровергать эти публикации. Так, зампред Верховного совета ПМР Галина Антюфеева назвала сообщения невероятной глупостью.
В Тирасполе также напомнили об уникальном положительном миротворческом опыте в регионе и о статусе Москвы как гаранта и посредника в переговорном процессе.
В документе, в частности, подчеркивается, что Молдова "усилила применение блокадно-ограничительных мер, направленных на подрыв экономического потенциала, разрушение основ независимости и государственности, навязывание чуждых ценностей".
Там также сообщается, что депутаты обратятся к генсеку ООН с просьбой учесть неотъемлемые права приднестровского народа, участникам международного переговорного процесса в формате "5+2" и ОБСЕ с призывом повлиять на власти в Кишиневе.
Кроме того, они намерены призвать Межпарламентскую ассамблею государств — участников СНГ не допустить эскалации на Днестре, принять обращение в адрес парламента ЕС с просьбой приложить усилия для предотвращения давления со стороны Молдавии и нарушения прав и свобод приднестровцев, обращение в адрес Международного комитета Красного Креста с призывом предоставить условия обеспечения социально-гуманитарных прав, интересов и свобод всех жителей Левобережья Днестра.