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Стоимость биткоина превысила $61 тыс. впервые с 15 ноября 2021 года

Стоимость биткоина превысила $61 тыс. впервые с 15 ноября 2021 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии поднималась на 7,17%, до $61 127. Об этом 28 февраля свидетельствуют данные площадки Binance на 17:58(мск).

По состоянию на 18:03 биткоин уже замедлил рост до $61 001 (+6,84%), передает iz.ru.

По данным CoinDesk, курс биткойна к 17:58 мск поднялся на 7,3% и составил $61 150. Исторический максимум был зафиксирован в ноябре 2021 года на уровне $68 990.

Ранее в этот же день стоимость биткоина превысила $60 тыс. впервые 17 ноября с 2021 года. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 16:25 дорожал на 6,5% за сутки — до $60 566.

27 февраля финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев отметил, что биткоин может побить собственный рекорд в $69 тыс. По его словам, курс криптовалюты может подталкивать наверх спекулятивная игра тех или иных участников рынка.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты, основанная на технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь, являющийся участником системы. Для того чтобы добывать криптовалюту, нужно создавать новые блоки системы.
  • Сегодня, 17:42
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