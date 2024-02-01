28 февраля в ситуационном центре МВД ПМР состоялось первое в 2024 году заседание Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности (ГКЧСиОПБ). В нём приняли участие представители органов государственной власти и управления. Члены комиссии рассмотрели ряд рабочих вопросов. Возглавил работу заместитель Председателя Правительства ПМР, передает пресс-центр МВД ПМР.
Присутствовавшие обсудили предстоящий купальный сезон – 2024. В ходе разговора обратили внимание на важность оборудования спасательных станций на всех официальных пляжах республики. В связи с этим в ближайшее время будут разработаны «Единые правила организации и создания мест отдыха граждан у воды, их благоустройство и условия пользования». Администрациям городов и районов будет поручено оказать содействие АСП в подготовке к открытию спасательных станций.
Говоря о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызываемых наводнениями, на комиссии отметили: пока синоптических условий для подъёма воды в Днестре нет. В республике насчитывается 76 противопаводковых сооружений протяжённостью почти 300 километров. Техническое состояние большинства из них характеризуется высоким процентом износа и деформации, 25 % от общего количества таких объектов бесхозные. Ежегодно сооружения обследует специальная комиссия. Она выявляет аварийно-опасные участки, требующие первоочередного ремонта и реконструкции. В ближайшее время планируют отремонтировать 12 таких участков.
Ещё один вопрос, который рассмотрели на заседании Государственной комиссии, касался состояния системы противопожарной защиты ЗАО «Молдавская ГРЭС». Руководство предприятия обратило внимание на потребность поддержания необходимых параметров давления воды на случаи возникновения пожаров. С целью решения проблемы создана рабочая группа. Вопрос остаётся на контроле комиссии.