Специалисты начали сброс в Тихий океан новой партии воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной японской АЭС "Фукусима-1", передает interfax.ru ссылаясь на местные СМИ.
По данным компании-оператора АЭС TEPCO, четвертая фаза операции по сбросу очищенной воды продлится до 16 марта.
Ожидается, что этот этап операции будет аналогичен предыдущим трем, будет сброшено в океан 7,8 тыс. тонн очищенной воды, разбавленной морской.
Отмечается, что это последний спуск в текущем финансовом году, который в Японии закончится 31 марта, а общий объем спущенной за 2023 финансовый год воды составит 31,2 тыс. тонн.
Специалисты TEPCO отмечают предельно низкую концентрацию трития в планируемой к спуску жидкости, утверждая, что его уровень понижен до одной сороковой значения, которое требуют стандарты безопасности в Японии.
Руководство МАГАТЭ ранее заверяло в безопасности операции.
Ранее, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь предложил японцам, которые считают воду с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» безопасной, самим начать ее пить. Его словам передает gazeta.ru.
«Если кто-то считает, что радиоактивно загрязненная вода с АЭС «Фукусима» пригодна для питья или плавания, мы предлагаем японской стороне использовать радиоактивно загрязненную воду для питья и купания этими людьми, вместо того чтобы сбрасывать ее в океан», — сказал Вэньбинь.
До этого в КНДР назвали несправедливой позицию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по плану Японии сбросить воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Согласно сообщению агентства ЦТАК, власти Северной Кореи считают, что такая позиция противоречит международному праву и ей следует воспрепятствовать.
4 июля в МАГАТЭ заявили, что сброс очищенной воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» в океан окажет незначительное радиологическое воздействие.
В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. В результате на АЭС "Фукусима-1" произошла самая масштабная авария с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.