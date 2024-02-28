Постпред России при ОБСЕ прокомментировал обращение Приднестровья к РФ по итогам съезда депутатов всех уровней.
Российская сторона считает необходимым активизировать работу по приднестровскому урегулированию в признанном международным сообществом переговорном формате "5+2". Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич, комментируя РИА Новости обращение Приднестровья к РФ по итогам съезда депутатов всех уровней, пишет sputniknews.ru.
Дипломат напомнил, что ОБСЕ является посредником в этом переговорном формате и заявил, что "на кону стоит сама способность Организации принять действенные превентивные меры по стабилизации обстановки и поиску политико-дипломатического решения конфликта".
"В этом плане мы считаем необходимым активизировать соответствующую работу в международно признанном переговорном формате "5+2", в котором ОБСЕ, к слову, является посредником", – сказал Лукашевич.
По его мнению, ситуация в приднестровском урегулировании развивается по негативному сценарию.
Он добавил, что в Вене российская сторона "требует от мальтийского действующего председательства уделить особое внимание этому сюжету".
"Тем более учитывая тот факт, что в регионе – причем на обоих берегах Днестра – продолжает функционировать полевое присутствие ОБСЕ", – напомнил Лукашевич.