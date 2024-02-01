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Публичные угрозы властям Молдовы могут признать угрозой госбезопасности

Публичные угрозы властям Молдовы могут признать угрозой госбезопасности
Фото: открытые источники

Публичные угрозы, в том числе через интернет и в социальных сетях, в адрес руководства страны могут включить в список угроз государственной безопасности.

Это предусмотрено в законопроекте о внесении изменений в «Закон о государственной безопасности», зарегистрированный депутатом партии «Действие и солидарность» (ПДС) Лилианом Карпом, пишет rupor.md.

«Публичные и гибридные угрозы, в том числе через социальные сети, а также действия, угрожающие жизни, физической неприкосновенности, свободе действий, здоровью и безопасности лиц, находящихся под защитой государства, предлагают включить в перечень действий, которые представляют особую угрозу для государственной безопасности», — говорится в законопроекте.

Государственной охраной в Молдове могут пользоваться президент, председатель парламента и премьер-министр, а также члены их семьи (супруг/супруга, дети). Кроме того, президент может предоставить государственную охрану и другим лицам. Госохраной также обеспечивают высокопоставленных лиц иностранных государств на время их пребывания в Молдове.

«Угрозы в адрес высокопоставленных лиц, пользующихся государственной защитой, могут принимать различные формы (могут быть публичными, гибридными, через социальные сети), поэтому необходимо принимать все меры для предотвращения и противодействия таким действиям», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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