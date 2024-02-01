Фото: Минстерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
Работники научного учреждения продолжают в питомнике обрезку декоративных кустарников, открывают розы после зимовки, снимают защитный материал с субтропических растений.
На участках дендрария проводится прополка цветочных культур ручными культиваторами.
На новых коллекционных участках идет посадка декоративных и красивоцветущих кустарников. Уже высажены более 50 видов кустарников, сообщает пресс-служба Минстерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
Проведены два весенних полива коллекционных участков кустарниковых и хвойных пород, заложенных в прошлом году.
Начато черенкование хвойных пород в парниках. Идет заготовка черенков декоративных кустарников для высадки в открытый грунт.
Продолжается реализация посадочного материала декоративных древесно-кустарниковых пород и цветочных многолетников.
В дендрарии цветут древесно-кустарниковые растения – персик Давида и жасмин голоцветковый, а также цветочные многолетники. Среди них: прострел крупный, подснежник снежный, брандушка разноцветная, безвременник трехлистный, иридодиктиум, крокусы, мускари армянский.