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В Республиканском ботаническом саду продолжаются весенние работы

В Республиканском ботаническом саду продолжаются весенние работы
Фото: Минстерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР

Работники научного учреждения продолжают в питомнике обрезку декоративных кустарников, открывают розы после зимовки, снимают защитный материал с субтропических растений.

На участках дендрария проводится прополка цветочных культур ручными культиваторами.

На новых коллекционных участках идет посадка декоративных и красивоцветущих кустарников. Уже высажены более 50 видов кустарников, сообщает пресс-служба Минстерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.

Проведены два весенних полива коллекционных участков кустарниковых и хвойных пород, заложенных в прошлом году.

Начато черенкование хвойных пород в парниках. Идет заготовка черенков декоративных кустарников для высадки в открытый грунт.

Продолжается реализация посадочного материала декоративных древесно-кустарниковых пород и цветочных многолетников.

В дендрарии цветут древесно-кустарниковые растения – персик Давида и жасмин голоцветковый, а также цветочные многолетники. Среди них: прострел крупный, подснежник снежный, брандушка разноцветная, безвременник трехлистный, иридодиктиум, крокусы, мускари армянский.
  • Сегодня, 10:55
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