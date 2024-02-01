Состоялась встреча Президента ПМР Вадима Красносельского с Чрезвычайным и Полномочным Послом Его Величества Короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РМ Ферн Хорин. Общение прошло в рабочем кабинете Главы приднестровского государства. К дискуссии был приглашен Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.
Ферн Хорин возглавляет британское посольство в Молдове с осени прошлого года. В Приднестровье впервые. Отметила, что рассчитывает обсудить широкий круг тем, что позволит ей сформировать правильное представление о реальном положении дел в республике. Особо выделила экономику, соблюдение прав человека и состоявшийся накануне Съезд депутатов всех уровней ПМР, передает пресс-служба Президента.
Собеседники говорили об истории Приднестровья – края и государства. Акцентировали внимание на предпосылках и причинах создания республики. Обсудили нынешнее положение дел. Вадим Красносельский детально рассказал о нарушении Молдовой прав приднестровцев, подчеркнув, что граждане республики будут их отстаивать. Глава государства отдельно остановился на праве голоса и праве быть услышанными, которыми и воспользовались накануне жители республики, проведя Съезд. Вадим Красносельский выделил три аспекта, которые легли в основу дискуссии делегатов: соблюдение прав человека, экономика и продолжение переговорного процесса.