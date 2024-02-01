Государственный таможенный комитет ПМР информирует экономических агентов о решении, принятом 21 февраля 2024 года Специальной комиссией при Правительстве по регулированию вывоза из ПМР в соответствии с таможенной процедурой экспорта отдельных категорий продовольственных товаров.
Возможность вывоза из Приднестровья для всех потенциальных экспортеров без ограничений до особого решения Специальной комиссии установлена в отношении грецких орехов: «прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры: орехи грецкие: в скорлупе», а также «прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры: орехи грецкие: очищенные от скорлупы».