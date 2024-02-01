В Молдове с 1 января 2025 года ограничат использование наличных. Таким образом, в зависимости от категории, специфики и периодичности платежей, предельный размер наличных платежей составит 100 тыс. леев в месяц или в год. Парламент РМ на заседании 29 февраля утвердил проект во втором чтении, сообщает newsmaker.md.
По мнению авторов проектаразработанного в минфине, новые правила повысят прозрачность и безопасность операций, борьбу с уклонением от уплаты налогов и недобросовестной конкуренцией, будут способствовать развитию цифровой экономики и использованию быстрых платежных решений.
Положения проекта будут распространяться на юридических лиц, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, за исключением органов государственной власти и учреждений.
Новые условия коснутся некоммерческих организаций, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, постоянных представительств и филиалов организаций-нерезидентов, а также физических лиц, приобретающих недвижимость или транспортные средства у других лиц.
Согласно утвержденному проекту, физические лица, не являющиеся предпринимателями, смогут оплатить наличными 100 тыс. леев за один платеж. Так, при покупке недвижимости можно будет заплатить наличными только в том случае, если ее стоимость не превышает 100 среднемесячных зарплат по экономике (около 1,37 млн леев), а при покупке автомобиля — 50 средних зарплат по экономике (около 685 тыс. леев).
При этом для юридических лиц не ограничили выплату наличными зарплат работникам, кредитов, расчетов с государственными учреждениями и органами власти, уплаты налоговых обязательств, платежей и штрафов в государственный бюджет страны.
Проект также предусматривает ограничение комиссий, взимаемых за расчеты по переводам. Так, комиссии или другие платежи, взимаемые поставщиками платежных услуг в Молдове, не могут превышать 0,1% суммы перевода, в том числе за снятие наличных. За нарушение ограничений на осуществление и сбор наличных платежей налагаются штрафы в размере от 3 до 10 % от суммы.
За утверждение законопроекта 29 февраля проголосовали 58 депутатов от PAS. Большинство депутатов от Блока ПСРМ-ПКРМ проголосовали «против». Независимые депутаты не голосовали.