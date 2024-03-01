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Остин заявил, что поражение Украины грозило бы прямым столкновением РФ и НАТО

Остин заявил, что поражение Украины грозило бы прямым столкновением РФ и НАТО
Фото: открытые источники

Поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО. С такой оценкой выступил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, посвященных выяснению обстоятельств его госпитализации в начале января, передает ТАСС.

По мнению Остина, в случае поражения Украины российское руководство "не остановится" и будет "предпринимать более агрессивные действия в регионе". "Откровенно говоря, если Украина проиграет, я уверен, что НАТО будет воевать с Россией", - сказал министр обороны США.

Остин считает, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов необходима "для обеспечения безопасности" как самих США, так и их партнеров и союзников. "Думаю, если мы не поддержим Украину, мы встанем на очень опасный путь", - утверждал глава Пентагона. "Наши союзники встревожены сигналом, который мы посылаем, не оказывая поддержку Украине", - отметил Остин, подчеркнув, что это также "подрывает моральный дух украинских военнослужащих". По его словам, в случае поражения Украины встанет вопрос о том, "можно ли считать США надежным союзником и партнером".

МИД России оценил заявление главы Пентагона о возможной войне России с НАТО, сообщает rbc.ru ссылаясь на телеграм-канал Марии Захаровой.

Слова главы Пентагона Ллойда Остина о возможной войне России с НАТО показывают, что агрессором является Вашингтон, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова .

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — прокомментировала его слова Захарова.

Во время своего выступления Ллойд Остин также отметил, что на фоне конфликта на Украине страны Балтии обеспокоены, «станут ли они следующими». Остин подчеркнул, что в связи с существующей опасностью США важно поддерживать Украину и обеспечивать военных необходимыми боеприпасами для артиллерии и ПВО.

В декабре о возможности прямого конфликта России с НАТО заявил президент США Джо Байден. Российский президент Владимир Путин после этого назвал слова Байдена чушью.

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Многие республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.

  • Сегодня, 08:58
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