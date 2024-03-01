Два новых государственных стандарта, впервые в мире определяющие требования к проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации наводнений и землетрясений, вступят в силу в России 1 марта 2024 года, сообщает ria.ru.
"Впервые утверждены два национальных стандарта РФ по аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий наводнений и землетрясений. Они разработаны экспертами ВНИИ ГОЧС. Документы устанавливают единые подходы к организации и проведению таких работ и нормативно закрепляют накопленный опыт в этой области", - говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Отмечается, что утвержденные ГОСТы стали первыми в мире нормативно-техническими документами в данной сфере.
Новые ГОСТы определяют организационные и технологические особенности проведения аварийно-спасательных работ, в первую очередь связанные со способами получения данных разведки и мониторинга, определением границ зоны природных бедствий, порядком проведения поисковых и спасательных работ, в том числе в опасных условиях разрушений и затоплений, а также правила эвакуации пострадавших.