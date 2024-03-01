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Юридические лица переходят на полное электронное декларирование

Юридические лица переходят на полное электронное декларирование
Фото: ГТК ПМР

С 1 марта таможенное декларирование товаров, перемещаемых юридическими лицами, будет в полном объеме осуществляться в электронном формате. Для работы в цифровом режиме подготовлены нормативная правовая база и комплекс программно-технических средств, совместно с участниками ВЭД проведен этап тестирования и отработки всех технологических нюансов, сообщает пресс -служба ГТК ПМР.

Обязательная подача электронной таможенной декларации юридическими лицами будет применяться не только при заявлении таможенных процедур экспорта, временного ввоза и реэкспорта (как действовало ранее), но и при использовании выпуска для внутреннего потребления (в т.ч. с применением льгот по уплате таможенных пошлин), реимпорта, таможенного склада, беспошлинной торговли, переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, временного вывоза, переработки вне таможенной территории, уничтожения, отказа в пользу государства, свободной таможенной зоны, свободного склада.

С 1 марта бумажные версии таможенных деклараций приниматься не будут. В этой связи участникам внешнеэкономической деятельности – юридическим лицам, не подключившимся к системе электронного декларирования на этапе тестирования, необходимо пройти данную процедуру в ближайшее время, заключив с таможенными органами Соглашение о присоединении к порядку взаимодействия информационных систем и получив в ГТК сертификат электронной цифровой подписи (подробнее – в разделе «Электронная таможня» на официальном сайте ГТК ПМР).

Напомним, порядок таможенного декларирования в электронной форме регулируется следующими нормативными правовыми актами ГТК в действующей редакции:

– Приказом ГТК ПМР от 30 ноября 2017 года № 474 «О таможенном декларировании и таможенных операциях, связанных с подачей, регистрацией и отзывом таможенных деклараций, изменением (дополнением) сведений, заявленных в таможенных декларациях» (с учетом изменений, внесенных Приказом ГТК ПМР от 26 февраля 2024 г. №62);

– Приказом ГТК ПМР от 30 ноября 2018 года № 543 «Об утверждении Порядка таможенного декларирования товаров в электронной форме» (с учетом изменений, внесенных Приказом ГТК ПМР от 26 февраля 2024 г. №63).

Внедрение системы электронного декларирования в повседневную практику взаимодействия с участниками ВЭД является результатом планомерной реализации программы «Электронная таможня», Плана развития таможенных органов, а также Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 гг.
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