Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос о причинах обращения Приднестровья за помощью к России нужно адресовать властям в Кишиневе, которые идут по стопам Киева, пишет ria.ru.
"Ну, вы знаете, наверное, вопросы нужно адресовать тем, кто послужил причиной такого заявления приднестровского парламента. Прежде всего, режим, который в Кишиневе обосновался и который идет просто след в след по стопам киевского режима, отменяя все русское, дискриминируя русский язык во всех сферах и вместе с украинцами еще устраивая серьезное экономическое давление на Приднестровье", - сказал министр, выступая на Анталийском дипломатическом форуме.
Министр отметил, что "румынское руководство в Кишиневе" должно перестать блокировать переговорный процесс формата "5+2" по приднестровскому урегулированию. По словам министра, Кишинев "пытается разрушить этот формат раз и на всегда".
Возобновление работы переговорного формата "5+2" по приднестровскому урегулированию позволит продолжить поиски взаимоприемлемых решений при сохранении территориальной целостности Молдавии, однако румынское руководство в Кишиневе пытается навсегда разрушить этот инструмент. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье, сообщает ТАСС.
"Мы призвали кишиневский режим, возглавляемый гражданами Румынии, не скрывающими, что они хотят присоединить Молдавию к Румынии, чтобы этот режим перестал блокировать переговорный процесс, - отметил он. - Руководство Приднестровья об этом давно говорит: формат "5+2" позволял рассматривать интересы приднестровцев в контексте сохранения территориальной целостности Молдовы. Именно к возобновлению этого формата призывает Приднестровье, а румынское руководство в Кишиневе пытается разрушит этот формат раз и навсегда".
Глава внешнеполитического ведомства также обратил внимание на то, что "режим, который обосновался в Кишиневе, идет просто след в след по стопам киевского режима, отменяя все русское, дискриминируя русский язык во всех сферах, и вместе с украинцами устраивает еще серьезное экономическое давление на Приднестровье".
Власти Приднестровья обратились в среду к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, говорится в резолюции, принятой съездом депутатов всех уровней ПМР. Также Приднестровье обратилось за помощью и к другим региональным силам - к Евросоюзу, к СНГ, к ОБСЕ, ко всем участникам формата "5+2", к Красному Кресту.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений. Киев приостановил деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, а также заявил, что не будет участвовать далее в переговорах в формате 5+2" в связи с военными действиями на территории страны.