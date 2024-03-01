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Болгария прекратила импорт нефти из России

Болгария прекратила импорт нефти из России
Фото: Janos Kummer / Getty Images

В Болгарии вступил в силу полный запрет на экспорт российской нефти. Для страны действует отсрочка до конца этого года на участие в эмбарго ЕС. В Бургасе находится НПЗ ЛУКОЙЛа, компания допускала продажу актива из-за ограничений

В Болгарии вступило в силу постановление правительства о полном запрете на импорт российской нефти, передает rbc.ru ссылаясь на Vesti.bg.

С 1 января в стране действовал запрет на поставки нефти на НПЗ «Лукойл-Нефтохим Бургас». Депутат от партии ГЕРБ Делян Добрев заявил, что отсутствие импорта российской нефти с начала года не оказало пагубного влияния на экономику Болгарии. Reuters со ссылкой на данные трейдеров писал, что София перешла на топливо из Казахстана, Ирака и Туниса.

ЛУКОЙЛ после принятия постановления заявил, что в ответ на «дискриминационные законы, другие несправедливые, предвзятые политические решения» займется пересмотром стратегии бизнеса в Болгарии, среди возможных опций — продажа активов. До этого компания предупреждала, что из-за невозможности экспорта продукции с НПЗ приведет к переполнению его складов, что спровоцирует вынужденную остановку производства.

Парламент Болгарии собирался ввести запрет на российскую нефть к ноябрю 2023 года, но в конце сентября большинство депутатов проголосовали за то, чтобы «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» сохранил право на ее переработку до осени следующего года. Они одобрили предложение ограничить использование российской нефти на НПЗ до 80% к концу прошлого года с полным отказом к октябрю 2024-го.

Еврокомиссия сделала исключение для Болгарии из эмбарго на морские поставки нефти из России, которое ЕС ввел в прошлом декабре, до конца 2024-го. Импорт по нефтепроводам не был запрещен, но его сохранили только Венгрия, Чехия и Словакия. Германия и Польша добровольно отказались от поставок.

НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» находится в Бургасе на черноморском побережье Болгарии. Компания называет его самым крупным предприятием по переработке нефти на Балканском полуострове и основным поставщиком топлива на внутренний рынок Болгарии. ЛУКОЙЛ владеет им с 1999 года. «Нефтохим» обеспечивает 80% потребностей Болгарии в дизельном топливе и бензине и составляет десятую часть ВВП страны.

Болгария импортирует 3 млн барр. российской нефти в месяц, что делает страну четвертым покупателем нефти российского производства в мире после Индии, Китая и Турции, следовало из подсчетов Kpler в августе 2023 года.
  • Сегодня, 18:23
  • DTV
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