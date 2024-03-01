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«Электромаш» расширяет географию поставок своей продукции. Оборудование отправится в Туркменистан

«Электромаш» расширяет географию поставок своей продукции. Оборудование отправится в Туркменистан
Фото: пресс-служба НП ЗАО «Электромаш»

На заводе «Электромаш» изготовили насосные агрегаты НА140Д63. В ближайшее время они должны отправиться в Туркменистан. Устройства будут эксплуатироваться в городе Балканабад на производственной площадке «Бурун» для перекачки нефтесодержащих жидкостей, передает пресс-служба НП ЗАО «Электромаш».

Данная поставка для предприятия «ENI TURKMENESTAN» отличается широкой географией: насосы и муфты изготовили в Болгарии, а электродвигатели, фундаментные рамы и ограждения муфт – на «Электромаше». Заказчик - из Объединённых Арабских Эмиратов.

Помимо производства двигателей, рам и ограждений, на «Электромаше» была выполнена полная сборка насосных агрегатов, произведена лазерная центровка, покраска, также машины прошли ряд испытаний.

Оборудование уже упаковано и подготовлено к отгрузке, ожидается получение разрешения от Республики Молдова на осуществление экспортной поставки в Туркменистан.

Ранее НП ЗАО «Электромаш» уже изготавливал насосные агрегаты, а также выполнял их ремонт для оросительных систем, коммунальных и промышленных предприятий нашей республики, стран-соседей и различных предприятий ряда стран дальнего зарубежья.

До настоящего времени продукция нашего завода эксплуатировалась в 42 странах. Впервые «Электромаш» выходит со своей продукцией на рынок Туркменистана, тем самым открывая большие перспективы сотрудничества и новый рынок сбыта. В ближайшее время наше предприятие планирует расширить своё присутствие на мировом рынке в части производства и ремонта насосных агрегатов, в том числе насосов и электродвигателей к ним.
  • Сегодня, 18:31
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