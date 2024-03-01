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В Молдове граждан, которые не оформят страховку вовремя, будут оштрафованы

В Молдове граждан, которые не оформят страховку вовремя, будут оштрафованы
Фото: отркрытые источники

За первые два месяца этого года более 58 тысяч человек заплатили обязательный единовременный взнос на медицинское страхование. Этот показатель вырос почти на 3000 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лица, обязанные осуществлять индивидуальное страхование, имеют право на пониженный единовременный страховой взнос за первые три месяца года. Его размер варьируется от 1014 до 4056 леев, в зависимости от категории, к которой относится человек, отмечает Noi.md.

Так, из общего числа плательщиков более 32 тысяч человек заплатили взнос в размере 2028 леев. Еще 23 тысячи человек, владельцев сельскохозяйственных земель, заплатили взнос в размере 1014 леев.

Около 3000 граждан, самостоятельно занимающихся розничной торговлей, за исключением торговли товарами, облагаемыми акцизами, уплатили страховые взносы в размере 1622 лея, а около 900 человек заплатили за медицинское страхование 4056 леев.

Общий объем средств, накопленных в январе-феврале 2024 года в фондах обязательного медицинского страхования от уплаты единовременного взноса, превысил 100 миллионов леев, увеличившись на два миллиона леев по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Статус индивидуально застрахованного лица присваивается Национальной компанией медицинского страхования с момента уплаты единовременного страхового взноса и действует до 31 января 2025 года.

После 31 марта граждане, которые не оформят индивидуальное страхование в установленный законодательством срок, должны будут оплатить страховой взнос в полном объеме (12 636 леев), а также пеню за каждый день просрочки", - говорится в сообщении CNAM.
  • Сегодня, 08:35
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