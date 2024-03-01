Башкан Гагаузии Евгения Гуцул встретилась с главой Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.
Как передает bloknot-moldova.ru, поднимались темы о сотрудничестве двух стран, о русофобии нынешнего руководства Молдовы, а также о поддержке Гагаузии, которую готова оказать Москва.
Москва открыта к сотрудничеству с Комратом, заверила Валентина Матвиенко. Евгения Гуцул выразила слова благодарности России за непрерывную поддержку и открытые возможности для развития двусторонних отношений.
Сейчас власть Молдовы старается разорвать отношения с РФ, Валентина Матвиенко не сомневается, что исторические связи будут только крепчать. Российская сторона готова открывать торговые представительства региона, поддерживать предпринимателей.
«Десять субъектов Российской Федерации подписали соглашение с Гагаузией. Наиболее активный — мой родной город Санкт-Петербург, Татарстан и целый ряд других регионов. Это способствует не только наращиванию торгового обмена, но и укреплению гуманитарных связей всему спектру двухсторонних отношений. Благодарна, что вы настроены на продолжение сотрудничества, это правильный подход, когда башкан заботится о развитии экономики», — сказала Валентина Матвиенко.
Башкан добавила, что последствия выхода из соглашений с СНГ будут плачевными для экономики Гагаузии. Уже сейчас аграрии теряют многолетние рынки сбыта.
«Разрыв с Россией сказывается на экономике, особенно Гагаузии. Наши сельхозпроизводители имели доступ к вашему рынку, это очень помогало нам», — отметила башкан.
Политика русофобии правительства Молдовы стала одним из главных вопросов, поднятых во время встречи. Особенно остро эту проблему ощущают жители Гагаузии. Валентина Матвиенко отметила, что российская сторона следит за этими процессами:
«С большим огорчением наблюдаем за тем, что происходит в Молдавии. Это ярко выраженный русофобский курс нынешних властей, который не соответствует национальным интересам Молдавии. Наши народы связывает большая история, дружба. Брать это и рушить… Хочется задать вопрос: а зачем, в чьих интересах? Мы знаем, что определенная часть граждан Молдавии не поддерживает антироссийский курс».
Евгения Гуцул подчеркнула, что состоявшаяся встреча крайне важна для народа автономии, притесняемого центральными властями. Башкан напомнила о многолетней дружбе между Комратом и Москвой и заручилась дальнейшей поддержкой и помощью. Этот шаг послужит началом нового этапа продуктивного сотрудничества.
Отношения важно развивать: в Гагаузии прокомментировали поездку руководства в Москву
Развитие взаимоотношений Гагаузской автономии с Россией в условиях экономического давления со стороны Кишинева «не просто важно, а критически важно», так прокомментировали в Комиссии по экономике, бюджету, финансам и региональному развитию Народного собрания автономии (НСГ) поездку руководства региона в Москву, пишет news.mail.ru ссылаясь на Sputnik.md.
"Нашим производителям фруктов и винограда очень тяжело пробиться на европейский и другие рынки. Нас ждут и с удовольствием взяли бы нашу продукцию на традиционном для нас российском рынке", - заявил председатель комиссии Николай Иванчук.
«Кишинев пытается нас оставить без денег», отметил он. По словам Иванчука, такими элементами давления, как возврат НДС, власти страны пытаются «заполучить лояльность руководства автономии».
Иванчук не исключает, что в Москве может идти речь и о финансовой помощи Гагаузии, бюджет которой уже пострадал от действий депутатов от PAS.
«Мы остро нуждаемся в поддержке. Учитывая, что нет нормальных отношений с властями Молдовы не по нашей вине. Я, конечно же, поддерживаю то, что они поехали и пытаются решить как-то вопрос. Возможно, они и в Турцию поедут. Молдавские власти демонстрируют двойные стандарты и у нас не так много возможностей [для развития]. Те возможности, которые есть, мы должны использовать на все 100%. Нам нужно выживать».
Комментируя визит руководства АТО Гагаузия в Россию, вице-спикер НСГ Николай Орманжи отметил, что в автономии ждут решения вопроса поставок фруктов в Россию.
Молдова — нейтральное государство, и его представители должны «встречаться со всеми нашими партнерами и соседями для функционирования Гагаузии и сохранения мира на территории Молдовы», подчеркнул политик.
«Нам нужно искать дипломатию, точки соприкосновения для сохранения мира. Я думаю, что в Москве руководство Гагаузии решает вопрос стратегического плана, а дальше уже будут работать над вывозом нашей продукции не только в страны ЕС, но также и в РФ. У наших сельхозпроизводителей есть проблемы с продажей своей продукции (яблок, винограда) за пределы страны. Не вывозится сейчас в РФ. Было бы хорошо, если бы этот вопрос решился положительно»,- сказал Орманжи.
В ходе визита в Москву, который башкан Гагаузии Евгения Гуцул совершила 1 марта, ее сопровождает глава Народного собрания Дмитрий Константинов. В рамках визита она встретилась с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В программе визита в РФ также запланировано посещение столицы Республики Татарстан.