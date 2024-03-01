В мире насчитывается более 1 млрд человек, страдающих от ожирения. Начиная с 1990 г. их количество выросло почти вдвое, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на исследование международной группы ученых, опубликованное в британском журнале Lancet.
В опубликованном докладе ученых говорится, что в 2022 г. около 43% всех взрослых людей в мире имели избыточный вес. Количество подростков в возрасте от 5 до 19 лет, которые страдают ожирением, увеличилось в четыре раза. При этом в мире все еще не решена проблема голода, сообщают vedomosti.ru.
«Хотя уровень недоедания снизился, оно по-прежнему является проблемой общественного здравоохранения во многих местах, особенно в Юго-Восточной Азии и странах Африки к югу от Сахары», – отмечается в исследовании.
По мнению авторов доклада, отсутствие правильного и сбалансированного питания остается проблемой во многих регионах. В различных случаях это может приводить либо к истощению, задержке роста и недостатку веса, либо, наоборот, вызывать избыточный вес и ожирение.
«Недостаточное питание является причиной половины смертей детей в возрасте до пяти лет, а ожирение может вызывать неинфекционные заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака», – заключают ученые.
1 февраля представители ВОЗ в своем отчете спрогнозировали рост заболеваний раком среди населения с 20 млн случаев в год до 35 млн случаев ежегодно к началу 2050 г. Доклад подготовило Международное агентство по изучению рака (МАИР), которое входит в систему ВОЗ.
В сообщении подчеркивается, что быстро растущая глобальная нагрузка раком обусловлена как процессами старения и увеличением численности населения, так и изменениями в подверженности людей факторам риска. Среди ключевых факторов, способствующих увеличению заболеваемости, названы употребление табака, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха.