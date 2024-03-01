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Трамп считает, что США ослаблены и унижены на мировой арене

Трамп считает, что США ослаблены и унижены на мировой арене
Фото: depositphotos/actionsports

Экс-президент Соединенных Штатов отметил, что "экономику крушит инфляционный кошмар Байдена"

США унижены на мировой арене и продолжают слабеть из-за политического курса нынешнего американского президента Джо Байдена. Такое мнение выразил бывший американский лидер, вновь претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, пишет ТАСС.

"Наша страна разрушается. Нашу экономику крушит инфляционный кошмар Байдена. На наши границы совершаются набеги, наши ценности подвергаются атакам. Мужчины вторгаются в женские виды спорта. Америка слабеет, она унижена на мировой арене", - сказал он в видеообращении к жителям штата Айдахо, где 2 марта проходят собрания активистов (кокусы) Республиканской партии. Видеозапись была опубликована на его странице в Truth Social.

Трамп призвал избирателей Айдахо "послать миру четкий сигнал" о том, что это их страна и страна Трампа. "Мы будем работать над этим вместе, мы сделаем ее великой, мы сделаем нашу страну лучше, чем когда-либо, - убежден республиканец. - Мы обезопасим нашу границу. Мы встанем на защиту наших ценностей. Мы вернем свою свободу и восстановим мир благодаря силе. Четыре года назад у нас была величайшая страна, а теперь наша страна - это посмешище для всех".

"И вы пошлете сигнал напрямую продажному Джо Байдену о том, что 5 ноября мы пронесемся, как товарный поезд. С помощью ваших голосов мы скажем продажному Джо Байдену: "Джо, ты уволен. Ты ужасный президент, и ты уволен", - заключил Трамп.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года. Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, он считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.

Согласно последнему опросу, проведенному газетой The New York Times совместно с Сиенским колледжем, Байден уступает по уровню поддержки американских избирателей Трампу на 5 процентных пунктов. 48% респондентов сообщили, что отдали бы свой голос за Трампа, 43% опрошенных поддержали бы Байдена.

Экс-президент США пока не проиграл ни на одном из предвыборных мероприятий республиканцев.

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу, 2 марта, победил на кокусах Республиканской партии в штатах Миссури и Айдахо, а также на партийном съезде в Мичигане, сообщает агентство AP, ссылаясь на предварительные итоги голосований, передает dw.com

Во всех штатах он с большим перевесом победил своего единственного соперника - бывшего губернатора Южной Каролины и экс-постпреда США при ООН Никки Хейли. По данным AP, в Миссури ее поддержали лишь 37 из присутствовавших на мероприятии членов Республиканской партии. Окончательные результаты голосований в других штатах на момент написания заметки не были опубликованы, но, как сообщал телеканал NBC, в некоторых из округов Мичигана за Трампа проголосовали 100 процентов республиканцев.

В свою очередь, губернатор Айдахо Брэд Литтл перед мероприятием открыто поддержал Трампа, написав в соцсети X, что "настало время избавиться от Джо Байдена и вернуть президента Трампа в Белый дом".

Трамп - однозначный фаворит среди республиканцев

Победы на кокусах в Миссури, Айдахо и Мичигане продолжили непрекращающуюся серию побед Трампа на встречах Республиканской партии в различных штатах США - до этого его кандидатуру поддержали республиканцы в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде, Виргинских островах и Южной Каролине - родном штате Никки Хейли.

При этом Мичиган - один из 13 "колеблющихся" штатов США, где нет устоявшейся традиции голосования за демократов либо республиканцев и наблюдается приблизительно равный уровень популярности обеих партий. Результаты голосования в этих штатах в прошлом не раз играли решающую роль в исходе выборов.

Следующим большим событием в предвыборной кампании в США станет так называемый "супервторник" 5 марта, когда праймериз партий пройдут одновременно в 16 штатах. Окончательно же кандидаты на президентские выборы от демократов и республиканцев будут определены летом. При этом Трампу еще предстоит отстоять в Верховном суде США свое право участвовать в праймериз в ряде штатов, где ему запретили делать это из-за обвинений в подстрекательстве к штурму Капитолия в начале 2021 года.



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