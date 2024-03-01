Таможенный департамент Литвы заявил в Facebook, что автомобили, зарегистрированные в России, должны покинуть страну до 11 марта,— либо необходимо зарегистрировать машину в республике. В случае невыполнения этих требований нарушителю грозит штраф и конфискация автомобиля, сообщили в ведомстве, передает kommersant.ru.
В пресс-релизе говорится, что таким образом литовская таможня выполняет санкционный регламент Евросоюза, который разрешает регистрацию автомобилей, ввезенных в ЕС, до 19 декабря 2023 года. Требование о перерегистрации не касается машин с российскими номерами, следующих транзитом в Калининградскую область или из нее, добавили в таможенном департаменте.
8 сентября 2023 года Еврокомиссия выпустила уточнение к санкциям, в котором подтвердила, что гражданам России запрещено въезжать на территорию стран ЕС на автомобилях с российскими номерами и регистрацией. Это может быть расценено как запрещенный импорт. Это правило действует и в отношении других личных вещей, ввоз которых могут счесть попыткой импорта, запрещенного в рамках санкций. Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на уровне страны ввели Чехия, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша.
9 ноября депутаты Европарламента приняли на пленарной сессии резолюцию, в которой Еврокомиссии рекомендуют пересмотреть запрет на ввоз личного транспорта россиян в Евросоюз. В резолюции говорится, что конфискация вещей и машин россиян «дискредитирует цель санкций».