Dnestr.TV

 
0

Глава Гагаузии заявила о многоплановом сотрудничестве с Пензенской областью

Глава Гагаузии заявила о многоплановом сотрудничестве с Пензенской областью
Фото : пресс-служба главы Гагаузии

Гагаузская автономия Молдовы и Пензенская область будут сотрудничать в сфере экономики, образования, культуры и спорта, сообщила в Telegram глава (башкан) автономии Евгения Гуцул, которая находится с визитом в России, передает ria.ru.

"На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи встретилась с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Мы обсудили сотрудничество между Гагаузией и Пензенской областью в сфере экономики, образования, культуры и спорта. Отдельное внимание уделили налаживанию прямых экономических контактов между регионами", — написала она.

По словам башкана, гагаузские производители готовы поставлять аграрную и винодельческую продукцию, соответствующую высоким стандартам качества, в крупные торговые сети Пензенской области.

Также главы регионов обсуждали реализацию совместных образовательных программ для повышения качества преподавания русского языка и литературы в школах Гагаузии, а также оснащения школьных библиотек и аудиторий современной дидактической и художественной литературой и цифровой техникой.

"Мы рассчитываем, что представительная делегация Пензенской области прибудет в Гагаузию с официальным визитом уже в начале мая для участия в национальном празднике гагаузов "Хедерлез". Гагаузию и Пензенскую область связывает давняя и богатая история межрегионального сотрудничества. Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами действует с 2003 года", — добавила Гуцул.

Выборы главы Гагаузии прошли весной 2023-го, Гуцул баллотировалась кандидатом от оппозиционной партии "Шор", которую в июне того же года власти Молдовы объявили антиконституционной. Президент республики Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
  • Сегодня, 06:35
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
  • В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины ...
  • Президент дал оценку работе бендерской госадминистрации
  • Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сб ...
  • В Приднестровье расширен перечень льгот по целевому сбо ...
  • В Молдове зарегистрирован новый случай африканской чумы ...
  • Новая авиакомпания в Международном аэропорту Кишинева

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
  • В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины ...
  • Президент дал оценку работе бендерской госадминистрации
  • Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сб ...
  • В Приднестровье расширен перечень льгот по целевому сбо ...
  • В Молдове зарегистрирован новый случай африканской чумы ...
  • Новая авиакомпания в Международном аэропорту Кишинева
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна