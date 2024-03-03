Гагаузская автономия Молдовы и Пензенская область будут сотрудничать в сфере экономики, образования, культуры и спорта, сообщила в Telegram глава (башкан) автономии Евгения Гуцул, которая находится с визитом в России, передает ria.ru.
"На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи встретилась с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Мы обсудили сотрудничество между Гагаузией и Пензенской областью в сфере экономики, образования, культуры и спорта. Отдельное внимание уделили налаживанию прямых экономических контактов между регионами", — написала она.
По словам башкана, гагаузские производители готовы поставлять аграрную и винодельческую продукцию, соответствующую высоким стандартам качества, в крупные торговые сети Пензенской области.
Также главы регионов обсуждали реализацию совместных образовательных программ для повышения качества преподавания русского языка и литературы в школах Гагаузии, а также оснащения школьных библиотек и аудиторий современной дидактической и художественной литературой и цифровой техникой.
"Мы рассчитываем, что представительная делегация Пензенской области прибудет в Гагаузию с официальным визитом уже в начале мая для участия в национальном празднике гагаузов "Хедерлез". Гагаузию и Пензенскую область связывает давняя и богатая история межрегионального сотрудничества. Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами действует с 2003 года", — добавила Гуцул.
Выборы главы Гагаузии прошли весной 2023-го, Гуцул баллотировалась кандидатом от оппозиционной партии "Шор", которую в июне того же года власти Молдовы объявили антиконституционной. Президент республики Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.