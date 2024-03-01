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Хейли победила Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия

Хейли победила Трампа на республиканских праймериз в округе Колумбия
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли, претендующая на выдвижение кандидатом в президенты США от Республикой партии, одержала уверенную победу над своим главным соперником - экс-президентом Дональдом Трампом на предварительных выборах в Вашингтоне (округ Колумбия), сообщают американские СМИ.

За Хейли проголосовали более 60% избирателей, за Трампа - свыше 30%. Это ее первая победа на праймериз, на всех предыдущих побеждал Трамп. У Республиканской партии остались два кандидата на выдвижение на президентские выборы - Хейли и Трамп - остальные вышли из гонки, передает interfax.ru.

Важным событиями в предвыборном календаре республиканцев станет так называемый "супервторник" 5 мая, когда предварительные выборы пройдут сразу в 16 штатах.

Внутрипартийные выборы в США проводят в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. Сначала проходят дебаты, потом - голосование.

Внутрипартийные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, в августе - съезд Демократической партии. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.
  • Сегодня, 06:38
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