ДТП произошло утром 3 марта на автодороге Тирасполь —Первомайск. Водитель, 20-летний парень, не справился с управлением, автомобиль занесло, он перевернулся. Пассажиров в салоне не было, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Очевидцы аварии вызвали ГАИ и скорую. Пострадавшего молодого человека доставили в Днестровскую городскую больницу. Врачи оказали ему медицинскую помощь, от госпитализации парень отказался.
С его слов, во время движения находился в утомлённом состоянии. На мгновение потерял контроль над управлением машиной.
Автомобиль получил значительные механические повреждения. По факту ДТП проводится разбирательство.
Сотрудники ГАИ рекомендуют водителям не садиться за руль, если как следует не отдохнули, а также в болезненном состоянии (при имеющихся хронических заболеваниях, которые могут повлиять на управление транспортным средством).