Dnestr.TV

 
0

На трассе Тирасполь - Первомайск произошло ДТП

На трассе Тирасполь - Первомайск произошло ДТП
Фото: пресс-центр МВД ПМР

ДТП произошло утром 3 марта на автодороге Тирасполь —Первомайск. Водитель, 20-летний парень, не справился с управлением, автомобиль занесло, он перевернулся. Пассажиров в салоне не было, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Очевидцы аварии вызвали ГАИ и скорую. Пострадавшего молодого человека доставили в Днестровскую городскую больницу. Врачи оказали ему медицинскую помощь, от госпитализации парень отказался.

С его слов, во время движения находился в утомлённом состоянии. На мгновение потерял контроль над управлением машиной.

Автомобиль получил значительные механические повреждения. По факту ДТП проводится разбирательство.

Сотрудники ГАИ рекомендуют водителям не садиться за руль, если как следует не отдохнули, а также в болезненном состоянии (при имеющихся хронических заболеваниях, которые могут повлиять на управление транспортным средством).
  • Сегодня, 06:51
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
  • В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины ...
  • Президент дал оценку работе бендерской госадминистрации
  • Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сб ...
  • В Приднестровье расширен перечень льгот по целевому сбо ...
  • В Молдове зарегистрирован новый случай африканской чумы ...
  • Новая авиакомпания в Международном аэропорту Кишинева

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русская хорова ...
  • Российская культура отмене не подлежит: Канты эпохи Пе ...
  • Румынский президент одобрил размещение в 2024 году в ст ...
  • Аэротрансфер Одесса-Кишинев: продажу билетов откроют уж ...
  • В НАТО будут втягивать новые страны по сценарию Украины ...
  • Президент дал оценку работе бендерской госадминистрации
  • Зурабишвили заявила, что события на Украине ускорили сб ...
  • В Приднестровье расширен перечень льгот по целевому сбо ...
  • В Молдове зарегистрирован новый случай африканской чумы ...
  • Новая авиакомпания в Международном аэропорту Кишинева
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна