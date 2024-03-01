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Председатель ОБСЕ посетит Молдову для диалога по Приднестровью

Председатель ОБСЕ посетит Молдову для диалога по Приднестровью
Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press

В ближайшее время в Кишиневе пройдет диалог по Приднестровью с участием действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главы МИД Мальты Яна Борга. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе МИДа страны.

Власти Мальты следят за развитием ситуации между Молдовой и Приднестровской Молдавской республикой, действующий председатель ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), министр иностранных дел страны Ян Борг собирается приехать в Кишинев, сообщили ТАСС в пресс-службе мальтийского МИДа.

«Мальтийское председательство внимательно следит за развитием событий на обоих берегах Днестра. Мы понимаем и приветствуем, что между сторонами действительно продолжается диалог», — рассказали в ведомстве. В пресс-службе отметили, что Мальта высоко ценит приверженность обеих сторон к мирному урегулированию всех вопросов.

ОБСЕ продолжит работать над «всеобъемлющим урегулированием конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ с особым статусом Приднестровья в составе Молдовы», уточнили в МИДе, передает rbc.ru.

  • Вчера, 18:02
  • DTV
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