В ближайшее время в Кишиневе пройдет диалог по Приднестровью с участием действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главы МИД Мальты Яна Борга. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе МИДа страны.
Власти Мальты следят за развитием ситуации между Молдовой и Приднестровской Молдавской республикой, действующий председатель ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), министр иностранных дел страны Ян Борг собирается приехать в Кишинев, сообщили ТАСС в пресс-службе мальтийского МИДа.
«Мальтийское председательство внимательно следит за развитием событий на обоих берегах Днестра. Мы понимаем и приветствуем, что между сторонами действительно продолжается диалог», — рассказали в ведомстве. В пресс-службе отметили, что Мальта высоко ценит приверженность обеих сторон к мирному урегулированию всех вопросов.
ОБСЕ продолжит работать над «всеобъемлющим урегулированием конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ с особым статусом Приднестровья в составе Молдовы», уточнили в МИДе, передает rbc.ru.