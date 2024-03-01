В ходе селекторного совещания Президента с руководителями органов госвласти и местного управления обсуждали вопросы, связанные с необходимостью внесения корректив в некоторые законодательные акты. Направления разные. Главы госадминистраций обозначили проблемные аспекты и свое видение их решения. Президентом даны соответствующие поручения, сообщает пресс-служба главы государства.
Говорили об озеленении населенных пунктов. В Бендерах, к примеру, на минувшей неделе высадили 25 сосен, в тираспольском дендропарке уже в земле 25700 луковиц тюльпанов и 1000 – нарциссов, в ближайшие дни в ботаническом саду также укоренят три десятка деревьев.
Столичный глава рассказал, что на выходных полсотни человек были задействованы в работах, предваряющих поднятие купола катка. Олег Довгопол уверен, что жители и гости города в этом году до наступления жары еще успеют покататься на коньках. Руководитель столичной администрации также проинформировал о планируемой частичной реконструкции Мемориала Славы. Работы начнут после 9 мая. Обновление объекта будет приурочено к 80-летию Великой Победы. Проектом предполагается установка памятных плит с именами всех тираспольчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Это – инициатива Президента. Что касается 80-й годовщины освобождения Тирасполя от немецко-румынских захватчиков, то привычная для 12 апреля эстафета состоится и в этом году. Проводимые дорожные работы по улице Покровской (25 Октября) не нарушат многолетней традиции, заверил Олег Довгопол.
Каменчане 80-ю годовщину освобождения района отметят 24 марта. К этой юбилейной дате рассчитывают завершить ремонтные работы на Мемориале Славы, расположенном в парке Витгенштейна.
Роман Иванченко, рассказывая о текущей жизнедеятельности Бендер и планах на ближайшую перспективу, упомянул начавшийся плановый ремонт спортплощадок. Был проведен мониторинг всех объектов этой категории и расписана очередность проведения работ. По словам главы, впервые к этому вопросу подошли программно.
Обсуждали подвижки в реализации программы ФКВ-2024. Вадим Красносельский напомнил о недопустимости затягивания процедур, предваряющих начало ремонтно-строительных работ. Руководитель страны сообщил, что включил в рабочий график ряд выездных совещаний и инспекционных посещений объектов.