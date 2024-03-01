С 22 по 29 февраля сотрудниками ГАИ задержаны 11 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Из них четыре человека выявлены в Тирасполе, по два – в Рыбнице и Бендерах, по одному – в Слободзее, Каменке и Дубоссарах, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Десять из них были привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Им предстоит заплатить штраф в размере до 3680 рублей ПМР, также их лишат водительских прав на срок до двух лет.
Ещё один автолюбитель сел за руль, не имея водительских прав. Ему, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, грозит штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.