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По данным УГАИ ПМР

По данным УГАИ ПМР
Фото: пресс-центр МВД ПМР

С 22 по 29 февраля сотрудниками ГАИ задержаны 11 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Из них четыре человека выявлены в Тирасполе, по два – в Рыбнице и Бендерах, по одному – в Слободзее, Каменке и Дубоссарах, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Десять из них были привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Им предстоит заплатить штраф в размере до 3680 рублей ПМР, также их лишат водительских прав на срок до двух лет.

Ещё один автолюбитель сел за руль, не имея водительских прав. Ему, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР, грозит штраф до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток.
  • Вчера, 18:20
  • DTV
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