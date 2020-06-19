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В период с 4 по 6 марта уровень Днестра поднимется на 1-1,5 метра

В период с 4 по 6 марта уровень Днестра поднимется на 1-1,5 метра
Фото: Новости Приднестровья

С 4 по 6 марта уровень воды в реке Днестр на территории Приднестровья, на участке Дубоссары – Незавертайловка, повысится на 1 – 1,5 метра, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.

Это связано с краткосрочным увеличением сбросного расхода нижнего бьефа Днестровской ГЭС (Украина) до 1000 м3/с, а Дубоссарской ГЭС – до 550 м3/с.

Согласно полученной информации, 2 марта на 20 часов по входному створу гидрологического поста Могилев-Подольский (Украина) расход воды в реке Днестр составил 930 м3/с.

На территории Приднестровья вода пройдет в пределах русла.

Уровень воды в реке Днестр будет зависеть от величины сбросных расходов из водохранилищ и, в случае их резкого увеличения, будет корректироваться краткосрочными прогнозами с заблаговременностью 1 – 3 суток.

Информация предоставлена Государственным учреждением «Республиканский гидрометеорологический центр»
  • Вчера, 18:43
  • DTV
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