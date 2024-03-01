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В Грузии начались учения при поддержке США

В Грузии начались учения при поддержке США
Источник фото: rossaprimavera.ru

Многонациональные учения "Троянский след 24" при поддержке командования сил специальных операций США в Европе начались в Грузии. Об этом сообщила пресс-служба грузинского министерства обороны.

"Грузия принимает многонациональные учения "Троянский след 24". В учениях принимают участие подразделения командования сил специальных операций сил обороны. Официальная церемония открытия учений состоялась в Совместном центре тренировок и оценок Грузия - НАТО (JTEC)", - говорится в сообщении, пишет ТАСС.

Помимо грузинских и американских военных, в маневрах участвуют военнослужащие из Великобритании, Испании, Польши и Румынии. К учениям также подключатся резервисты территориальной обороны Минобороны Грузии и представители добровольческих организаций, добавили в пресс-службе.

Военные в ходе учений будут выполнять разные задачи на суше и на море как в Восточной, так и в Западной Грузии. Целью "Троянского следа 24" является повышение совместимости между военными стран-участниц, обмен опытом, а также повышение уровня боевой готовности.

Учения "Троянский след 24" проводятся одновременно в трех странах: Грузии, Греции и Румынии. Грузия участвует в них в третий раз
  • Сегодня, 08:04
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