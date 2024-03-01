Высший орган исполнительной власти активно работает над внедрением новой системы статистических данных. Оптимизированный механизм представил первый заместитель Председателя Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник.
Цель – упрощение процедуры сбора информации и повышение эффективности ее использования в управлении и анализе экономических и социальных процессов, происходящих в республике. Новые требования направлены не только на создание единой системы сбора данных, но и на снижение нагрузки на граждан и организации, предоставляющие сведения, сообщает пресс-служба Правительства.
Планируемая систематизация позволит организовать процесс получения информации от органов государственной власти и управления в более структурированном виде, что в свою очередь обеспечит более точный и оперативный анализ. Важно отметить, что целью такого подхода является как упрощение процесса сбора данных, так и улучшение качества получаемой информации.
Особое внимание уделяется интеграции и централизации данных на государственном уровне. Это позволит избежать дублирования и неэффективного использования бюджетных средств на многократный сбор одних и тех же данных различными органами. Внедрение цифровой аналитической платформы призвано оптимизировать обработку информации, сокращая время на их анализ и улучшая принятие обоснованных решений на основе статистической информации.
Получение детализированных сведений от государственных органов о формате, структуре и способах предоставления данных позволит разработать эффективные алгоритмы доступа к ним. Такой метод поможет упорядочить процесс сбора данных и создать целостную и логически связанную систему статистики, что в конечном итоге снизит нагрузку на граждан и организации и повысит эффективность использования статистической информации.
Данный вопрос на площадке высшего органа исполнительной власти поднимался давно. Как отметил Председатель Правительства Александр Розенберг, приведение всей статистической отчетности к реалиям сегодняшних дней является острой необходимостью.
«Сегодня это важный аспект. Получателем всей статистической информации, безусловно, является государство. Конечно, ее нужно централизовать. А централизовать ее нужно для того, чтобы можно было провести соответствующий анализ, который позволит нам прогнозировать и планировать деятельность государства в целом, – подчеркнул Премьер Александр Розенберг. – Поэтому надо пересмотреть формы, сроки и объемы этой информации. Она должна быть полезной, понятной и используемой государством для реализации собственных целей и полномочий».