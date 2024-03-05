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Китай увеличит расходы на оборону в 2024 году на 7,2%

Китай увеличит расходы на оборону в 2024 году на 7,2%
Фото: Feng Li/Getty Image

В 2024 г. КНР увеличит расходы бюджета на оборону на 7,2% до рекордных 1,67 трлн юаней ($231 млрд). Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект бюджета, подготовленный перед открытием Всекитайского совета народных представителей (ВСНП), передает vedomosti.ru.

Согласно документу, целевой показатель роста ВВП на 2024 г. составляет 5%. Целевой показатель инфляции установлен на уровне 3%. Ожидается, что уровень безработицы в 2024 г. составит около 5,5%.

Агентство обратило внимание, что в отчете о работе правительства, представленном премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном, Китай повторил призыв к воссоединению с Тайванем, но отказался от формулировки о «мирном воссоединении», которую использовал в предыдущих отчетах. Ли Цян, выступая на ВСНП, заявил, что Китай продолжает выступать против независимости Тайваня и иностранного вмешательства.

Китай наращивает расходы на оборону в течение нескольких последних лет. Reuters пишет, что с момента прихода к власти председателя КНР Си Цзиньпина военный бюджет вырос с 720 млрд юаней в 2013 г. до 1,67 трлн юаней в 2024 г. Впервые он превысил 1 трлн юаней в 2017 г. В прошлом году Пекин увеличил расходы на оборону на 7,2% до 1,55 трлн юаней (порядка $214 млрд).
  • Сегодня, 08:15
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