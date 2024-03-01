Верховный суд США постановил, что суд штата Колорадо не имеет права отстранять от праймериз Дональда Трампа, сообщает interfax.ru ссылаясь на газету The Hill.
"Мы отменяем это решение, поскольку Конгресс, а не отдельные штаты отвечают за выполнение раздела 3 (14-й поправки - ИФ) Конституции", - приводит газета выдержки из постановления Верховного суда США,.
Таким образом, Верховный суд США пришел к выводу, что в данном случае судебные власти американских штатов не имеют права отстранять Трампа от выборов, поскольку это может сделать только Конгресс США.
Трамп назвал большой победой решение Верховного суда США по поводу праймериз
Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник назвал большой победой решение Верховного суда США, поддержавшего его жалобу на власти штата Колорадо за отстранение от участия в праймериз.
"Большая победа для Америки", - написал он в социальной сети Truth Social.
В понедельник Верховный суд США постановил, что суд штата Колорадо не имеет права отстранять от праймериз Трампа. "Мы отменяем это решение, поскольку Конгресс, а не отдельные штаты отвечают за выполнение раздела 3 (14-й поправки - ИФ) Конституции", - приводит газета выдержки из постановления Верховного суда США.
Таким образом, Верховный суд США пришел к выводу, что в данном случае судебные власти американских штатов не имеют права отстранять Трампа от выборов, поскольку это может сделать только Конгресс США.
Associated Press отмечает, что вердикт Верховного суда де-факто касается не только Колорадо, но и ряда других штатов, в которых местные судебные власти пытались исключить Трампа из праймериз.
Решение Верховного суда США было принято и обнародовано за сутки до "супервторника": 5 марта в США предварительные выборы пройдут сразу в 16 штатах, в том числе в Колорадо.
В декабре прошлого года Верховный суд штата Колорадо постановил, что бывший президент США Трамп не может баллотироваться на выборах в штате, поскольку он "участвовал в восстании", что запрещено 14-й поправкой к Конституции США. Таким образом, Колорадо стал первым штатом, применившим эту поправку. Поводом стали обвинения в адрес Трампа в причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.
Аналогичные решения приняли суды в штатах Мэн и Иллинойс.