Молдова с 1 марта начала импорт природного газа из Европы через Украину. Газ идёт транзитом из Венгрии через украинскую ГТС без использования услуги short-haul или закачки газа в украинские ПХГ (подземные хранилища газа), сообщает mybusiness.md.
Об этом свидетельствуют расчеты ExPro на основе данных "Оператора ГТС Украины". Объемы поставок колеблются в диапазоне 3,4-3,6 млн куб. м в сутки в первые дни марта.
Кроме того, Молдова получает около 5,7 млн куб м природного газа в сутки из России, который также поступает транзитом через Украину. Российский газ идет преимущественно на Молдавскую ГРЭС для производства электроэнергии. Также около 0,4-0,5 млн куб м в сутки Молдова получает из «таможенного состава» украинских ПХГ.
Пока неизвестно на каких условиях Молдова получает природный газ из Европы. Молдавская государственная компания Energocom может закупать природный газ на спотовых европейских рынках на фоне снижения цен на газ. Также Молдова может получать газ, приобретенный в рамках совместных закупок ЕС.