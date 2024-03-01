Аресты были проведены в Барселоне, Риме и Неаполе.
Правоохранители начали расследование в ноябре прошлого года после того, как в Барселоне было обнаружено большое количество фальшивых банкнот.
По данным полиции, банда распространяла банкноты в Италии, Франции, Греции и Испании. Фальшивые деньги беспрепятственно проходили через банкоматы и другие устройства.
"Банкноты, изготовленные организацией, были очень качественными, поскольку использовались специальные чернила, водяные знаки и различные элементы, предназначенные для обхода механизмов обнаружения", – заявила пресс-секретарь Национальной полиции Испании Элиза Реболо.
Полиция сообщила, что арестовала распространителей в аэропорту Барселоны и на автовокзале города. Они имели при себе 70 тысяч евро фальшивых банкнот.
Согласно информации, собранной сотрудниками полиции в нескольких странах, банда имела различные независимые офисы в разных странах, каждый из которых отвечал за разные части процесса.
Например, производством фальшивых банкнот занималась группа, базировавшаяся в центре Неаполя. Чтобы скрываться от полиции, группа впоследствии переехала в Риети, муниципалитет вблизи Рима.
Другая группа отвечала за транспортировку крупных партий фальшивых банкнот.
13 февраля на основе информации, собранной в ходе расследования, полиция Испании, Италии и Греции провела одновременную операцию в каждой стране.
Испанские и итальянские власти выдали европейские ордера на арест других лиц, подозреваемых в изготовлении и распространении банкнот.