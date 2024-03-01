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Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков

Правоохранители Испании, Италии и Греции ликвидировали банду фальшивомонетчиков
ФОТО: WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM

Полиция Испании, Италии и Греции ликвидировала преступную организацию, которая изготовила и распространила фальшивых банкнот номиналом в 100 евро на сумму более миллиона евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Аресты были проведены в Барселоне, Риме и Неаполе.

Правоохранители начали расследование в ноябре прошлого года после того, как в Барселоне было обнаружено большое количество фальшивых банкнот.

По данным полиции, банда распространяла банкноты в Италии, Франции, Греции и Испании. Фальшивые деньги беспрепятственно проходили через банкоматы и другие устройства.

"Банкноты, изготовленные организацией, были очень качественными, поскольку использовались специальные чернила, водяные знаки и различные элементы, предназначенные для обхода механизмов обнаружения", – заявила пресс-секретарь Национальной полиции Испании Элиза Реболо.

Полиция сообщила, что арестовала распространителей в аэропорту Барселоны и на автовокзале города. Они имели при себе 70 тысяч евро фальшивых банкнот.

Согласно информации, собранной сотрудниками полиции в нескольких странах, банда имела различные независимые офисы в разных странах, каждый из которых отвечал за разные части процесса.

Например, производством фальшивых банкнот занималась группа, базировавшаяся в центре Неаполя. Чтобы скрываться от полиции, группа впоследствии переехала в Риети, муниципалитет вблизи Рима.

Другая группа отвечала за транспортировку крупных партий фальшивых банкнот.

13 февраля на основе информации, собранной в ходе расследования, полиция Испании, Италии и Греции провела одновременную операцию в каждой стране.

Испанские и итальянские власти выдали европейские ордера на арест других лиц, подозреваемых в изготовлении и распространении банкнот.

  • Сегодня, 08:36
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