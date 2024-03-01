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Утвержден порядок направления граждан на прохождение МРТ

Утвержден порядок направления граждан на прохождение МРТ
Фото: открытые источники

На протяжении последних лет в республике особое внимание уделяется обеспечению социальных гарантий в сфере охраны здоровья граждан. За это время был запущен целый ряд программ, которые позволили своевременно оказать помощь приднестровцам как внутри государства, так и за его пределами. Работа в данном направлении продолжается. На заседании Правительства утвердили порядок направления пациентов на прохождение процедуры магнитно-резонансной томографии. Необходимые лимиты были заложены при формировании Ресбюджета-2024, передает пресс-служба Правительства.

Согласно представленному нормативно-правовому акту обратиться за помощью могут все граждане Приднестровья. Направление пациента осуществляется в соответствии с показаниями, выявленными по итогу предварительных медицинских исследований, и в рамках заложенных средств в республиканском бюджете. Для прохождения МРТ при себе необходимо иметь пакет документов, состоящий из справки от врача и подробной выписки с результатами других исследований, их описанием и заключением.

Также необходимо отметить, что пациентов, имеющих ограничения в движении и нуждающихся в плановой медицинской помощи, будут доставлять в больницу для обследования на автомобиле, который предоставит учреждение. График проведения магнитно-резонансной томографии в плановом порядке устанавливается ответственным органом, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения. В случае неотложной ситуации обследование будет производиться в срочном порядке.
  • Сегодня, 17:42
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