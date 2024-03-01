[i]Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine [/i Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Об этом сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.
"Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам - роль, в которой она олицетворяла стремление президента [США Джо] Байдена вернуть дипломатии центральное положение в нашей внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира", - говорится в письменном заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента, передает ТАСС.
Блинкен уточнил, что после отставки Нуланд ее обязанности будет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.
"Именно лидерство Тории на Украине еще долгие годы будут изучать студенты и дипломаты", - полагает госсекретарь США. Он отметил вклад Нуланд в противостояние России на Украине, создание глобальной коалиции для обеспечения ее "стратегического поражения" и "помощь Украине в приближении того для, когда она сможет самостоятельно стоять на ногах - в демократическом, экономическом и военном отношениях".
Нуланд проработала на государственной службе более 35 лет. В 2013 году она была назначена на должность помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, неоднократно посещала Украину во время "евромайдана" и считается одним из архитекторов государственного переворота в Киеве. В январе 2021 года после инаугурации Джо Байдена Нуланд назначили на пост заместителя госсекретаря по политическим делам.
С конца июля 2023 года она временно исполняла обязанности первого заместителя госсекретаря США до утверждения Сенатом Конгресса США на эту должность Курта Кэмпбелла 6 февраля 2024 года. Портал Puck News ранее отмечал, что Нуланд в случае утверждения кандидатуры Кэмпбелла допускала возможность покинуть службу в американском внешнеполитическом ведомстве. По его информации, решение выдвинуть Кэмпбелла на этот пост вызывало недовольство среди кадровых сотрудников Госдепартамента, которые считают Нуланд более подходящей кандидатурой на эту должность. Портал также обращал внимание на то, что Кэмпбелла связывают дружеские отношения с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кроме того, его жена Лейл Брейнард, занимающая должность главы Национального экономического совета Белого дома, дружит с супругой Блинкена, а, по некоторым данным, утверждает Puck News, Кэмпбелл приходится крестным отцом детям Блинкена.
Захарова отреагировала на планы Нуланд уйти в отставку
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд собралась уйти в отставку из-за того, что курс президента Джо Байдена, направленный против России, провалился. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале.
«Причину вам не скажут. Но она проста — провал антироссийского курса администрации Байдена. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно. Чего уж там, не дает от него оторваться», — сообщила Захарова.