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В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Изображение: открытые источники
Пользователи соцсетей Instagram и Facebook по всему миру пожаловались на сбой в их работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, пишет lenta.ru.
Сообщается, что пользователи испытывают сложности со входом. Также отмечается, что у зашедших в аккаунт не загружается лента новостей, а в Instagram не работает раздел с видео — Reels.
Сведения о проблемах в работе соцсетей в частности поступили из США. Больше всего сложностей возникло у жителей Нью-Йорка, Сан-Франциско и Сиэттла.
Также неполадки возникли в работе ряда других сервисов. Среди них оказались видеохостинг YouTube, мессенджер WhatsApp, сервисы Google, а также соцсеть TikTok.
- Сегодня, 18:08
- DTV
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