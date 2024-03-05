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В работе Facebook и Instagram произошел сбой

В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Изображение: открытые источники

Пользователи соцсетей Instagram и Facebook по всему миру пожаловались на сбой в их работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, пишет lenta.ru.

Сообщается, что пользователи испытывают сложности со входом. Также отмечается, что у зашедших в аккаунт не загружается лента новостей, а в Instagram не работает раздел с видео — Reels.

Сведения о проблемах в работе соцсетей в частности поступили из США. Больше всего сложностей возникло у жителей Нью-Йорка, Сан-Франциско и Сиэттла.

Также неполадки возникли в работе ряда других сервисов. Среди них оказались видеохостинг YouTube, мессенджер WhatsApp, сервисы Google, а также соцсеть TikTok.
  • Сегодня, 18:08
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