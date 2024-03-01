Представители Госадминистрации , жилищно-коммунального хозяйства и правоохранительных органов обследовали ряд заброшенных домов частного сектора города Бендеры. Внешний вид бесхозных строений портит облик городских улиц. Пути решения искала выездная комиссия, сообщает bendery.tv.
Например микрорайон Борисовка по улице Кишиневской вблизи многоэтажек и магазинов — частные домовладения. В некоторых из них никто не живет. Полуразрушенные, покосившиеся изгороди. Заросли сухих кустов и деревьев. Хозяева есть, но они выехали за пределы республики. Теперь «заброшки» портят всю улицу. И вся эта картина, как раз на въезде в Бендеры со стороны Кишинева. Как исправить ситуацию, решает комиссия госадминистрации. Специалисты выехали на место.
«Мы за счет города будем наводить сейчас порядок, вдоль таких участков устанавливать ограждения и в последующем индивидуально работать с каждым случаем отдельно. Где-то мы будем оказывать материальную помощь особо нуждающимся гражданам, где нет детей и потенциальных наследников, где-то мы будем учитывать ситуацию при имеющихся наследниках, и решать вопрос компенсации этих затрат. Где-то, возможно, будет дана рассрочка на оплату ограждения, которое будет установлено», — сказал глава госадминистрации г. Бендеры Роман Иванченко.
Таких «заброшек» в городе не один десяток. Сейчас составляют специальный реестр, куда все они войдут. Поиском собственников занимается не только госадминистрация, но и правоохранительные органы.