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Иностранным дипломатам рассказали о потерях Приднестровья из-за таможенных пошлин РМ

Иностранным дипломатам рассказали о потерях Приднестровья из-за таможенных пошлин РМ
Фото: Новости Приднестровья

В онлайн-режиме прошло мероприятие с участием представителей иностранных дипмиссий, аккредитованных в Кишиневе, посвященное теме экономического давления Молдовы на Приднестровье. С презентацией «Введение РМ таможенных пошлин: текущий ущерб, риски и угрозы» выступил руководитель экспертной (рабочей) группы по вопросам экономики – министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник, сообщает пресс-служба МИД ПМР.

В своем докладе он представил детальную информацию о потерях приднестровской экономики в 2023 году, а также в январе текущего года вследствие ограничительных мер Кишинева. Было отмечено, что они привели к сокращению производства, спаду деловой активности, инфляционным процессам, провоцируя экономический кризис и снижение уровня жизни населения.

Представитель Приднестровья обратил внимание, что действия РМ нарушают целый ряд соглашений переговорного процесса и договоренность 2015 года между ПМР и ЕС об оптимальном торговом режиме. Была также подчеркнута неубедительность оправдания молдавской стороной введения пошлин некой социальной поддержкой приднестровцев.

Сергей Оболоник призвал зарубежных дипломатов активизировать усилия по нивелированию кризисных тенденций, обозначив готовность и открытость Приднестровья к дальнейшему взаимодействию по данной проблематике.

С презентацией «Введение РМ таможенных пошлин: текущий ущерб, риски и угрозы» можно ознакомиться на сайте МИД ПМР My Webpage
  • Сегодня, 09:41
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