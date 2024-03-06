В настоящее время нет предпосылок для того, чтобы говорить о выходе Гагаузской автономии из состава Молдовы, а все противоречия региона с Кишиневом лежат "в политической плоскости" и носят искусственный характер, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул.
"Закон Республики Молдова "Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)" предусматривает, что это может произойти только в случае, если наша страна утратит свою независимость. На сегодняшний день нет каких-либо предпосылок, чтобы говорить об этом вопросе по существу" , - сказала Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, отвечая на соответствующий вопрос.
Она добавила, что Гагаузия "прекрасно сосуществует" с другими народами, которые населяют край. "Все возникающие противоречия между центром и автономией лежат в политической плоскости и носят искусственный характер… Уверена, что с ростом политической культуры и приходом во власть на национальном уровне новых ответственных политиков с государственным мышлением, все спорные вопросы между центром и автономией будут достаточно быстро урегулированы путем диалога", - подчеркнула Гуцул.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдовы объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.
После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдовы начали оказывать давление на регион. Парламент Молдовы в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального.
В Гагаузии поддержали решение КС Молдавии о поправке в налоговый кодекс
Вице-председатель народного собрания Гагаузии (местного парламента) Георгий Лейчу выразил надежду на то, что решение Конституционного суда Молдовы о неконституционности поправок в налоговый кодекс республики, предусматривающих сокращение финансирования Гагаузской автономии из госбюджета, послужит уроком для центральных молдавских властей в их отношении к автономии и другим регионам страны, и подобное больше не повторится.
Конституционный суд РМ во вторник отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными.
"В основу принятия этого нормативного акта была положена не экономическая и социальная целесообразность, а политическая составляющая с целью наказания гагаузского народа. Мы очень рады, что КС разобрался в этой ситуации и вынес абсолютно конституционное и законное решение. И мы надеемся, что это послужит власти уроком, чтобы подобные действия в отношении не только Гагаузии, но и других регионов нашей страны, не свершались", - заявил Лейчу на брифинге.
По его словам, поправки в налоговый кодекс по сути привели экономику и бюджет Гагаузии к крайне тяжелому, даже катастрофическому положению. "Благодаря" этому закону экономическая деятельность автономии была резко снижена. Многие предприятия были вынуждены покинуть Гагаузию, бюджет недополучил многие миллионы леев. Мы об этом изначально говорили, что эти изменения - это нежелание власти признавать политический плюрализм", - подчеркнул депутат.
Парламент Молдовы в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете автономии.
Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Депутат от партии "Действие и солидарность" Оазу Нантой 3 февраля заявил, что регион был лишен налоговых льгот из-за своих антиевропейских настроений. В ходе заседания 22 февраля Конституционный суд приостановил до 5 марта действие законодательных поправок о сокращении финансирования Гагаузской автономии.
Приднестровский депутат назвал решение КС по Гагаузии торжеством правосудия
"Налицо торжество правосудия и здравого смысла. Что это значит? Возможно, перед нами реакция судейского сообщества на беспрецедентное давление со стороны правящего режима Молдовы на Гагаузию", - сказал Сафонов.
Депутат также отметил, что власть Молдовы тогда приняла это решение для банкротства Гагаузии с целью последующего лишения автономии полномочий или вовсе её упразднения. По его словам, ликвидация Гагаузии призвана облегчить включение Молдовы в состав Румынии. "Кишиневские политики могут использовать решение Конституционного суда Молдовы для попыток отколоть Гагаузию от Приднестровья. Этим шагом власть может внести некий разлад. Сейчас, как известно, Комрат и Тирасполь фактически сообща борются против националистической диктатуры Молдовы… Гагаузию от ПМР не отколоть. Тем более что башкан Гагаузии Евгения Гуцул находится с визитом в России – стране, союзной и Приднестровью, и Гагаузии", - отметил Сафонов.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдовы объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией, пишет ria.ru.