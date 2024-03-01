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В Молдове удостоверение личности можно будет получать с 14 лет

В Молдове удостоверение личности можно будет получать с 14 лет
Фото: NOKTA.MD

В Молдове документы, удостоверяющие личность, будут изменены. Удостоверение личности (buletinul de identitate) будет заменено другим видом документа, а именно – карточкой личности (cartea de identitate).

Проект новых изменений будет рассмотрен на заседании правительства 6 марта, сообщает point.md ссылаясь на bizlaw.md

Что касается действительности всех типов удостоверений личности, выданных или подлежащих выдаче гражданам Республики Молдова до даты выдачи первого удостоверения личности, находящегося в обращении (удостоверение личности, электронное удостоверение личности, временное удостоверение личности), они будут считаться действительными в соответствии со сроком действия, если нет ситуаций, при которых в соответствии с положениями законодательства они станут недействительными и вместо них будет выдано удостоверение личности или, в зависимости от обстоятельств, временное удостоверение личности.

Владелец удостоверения личности сможет на его основании идентифицировать себя как на территории страны, так и в государствах, куда он сможет выезжать на основании международных соглашений.

В настоящее время граждане Республики Молдова имеют возможность путешествовать в Украину и Турцию на основании удостоверения личности. С введением в обращение удостоверения личности, которое будет соответствовать строгим минимальным стандартам безопасности и в которое будут интегрированы биометрические данные, появится возможность расширить список государств, в которых граждане Республики Молдова смогут пользоваться правом на свободное передвижение на основании этого документа, удостоверяющего личность.

Граждане Республики Молдова смогут иметь удостоверение личности с 14 лет, а не с 16 лет, как это предусмотрено в настоящее время законом.

Поправки в законопроект вступят в силу с 1 января 2025 года.
  • Сегодня, 10:03
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