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Минфин отчитался об исполнении бюджета за январь и февраль

Минфин отчитался об исполнении бюджета за январь и февраль
Изображение Минфин ПМР

Об исполнении основных статей республиканского и местных бюджетов по итогам двух первых месяцев текущего года доложила Вице-премьер – министр финансов республики Алена Рускевич.

В отчетном периоде процесс исполнения главного финансового закона страны был сопряжен с непрогнозируемыми факторами внешнего характера, которые повлияли преимущественно на доходы бюджета. Как сообщила докладчик, на доходных показателях заметно отражается ситуация, связанная с дополнительным налоговым давлением, введенным соседним государством в январе этого года. В целом, по итогам двух месяцев зафиксировано существенное недопоступление средств от Единого таможенного платежа, который зачисляется как в доходы республиканского бюджета, так и в доходы целевых бюджетных фондов. Совокупное неисполнение плана по ЕТП в январе составило – 39,1%, в феврале – 26%, сообщает пресс-служба Минфина ПМР.

Вместе с тем, одной из важных задач в течение двух прошлых месяцев оставалось и остается до сих пор обеспечение ритмичного, своевременного и в полном объеме финансирования заработных плат, пенсий и пособий, медикаментов, продуктов питания и иных социальных обязательств, гарантированных государством.

Помимо основных социальных обязательств, связанных с выплатой заработных плат и пенсий в первые месяцы финансового года приоритетным направлением расходов, как правило, является индексация вкладов населения.

«Это направление государство финансирует в первые месяцы года в увеличенном объеме в целях обеспечения своевременных гарантированных выплат по восстановленным сбережениям соответствующим категориям граждан, которые в указанный период характеризуются достаточно активным спросом», -сообщила Алена Рускевич.

Также министр финансов напомнила, что в составе республиканского и местных бюджетов уже началось резервирование средств для выплат отпускных педагогическим работникам по городам и районам в соответствии с теми решениями, которые приняты на местном уровне. Напомним, согласно ст.11 Закона «О республиканском бюджете» исполнительным органам государственной власти, ответственным за исполнение республиканского и местных бюджетов, в целях обеспечения своевременных выплат отпускных педагогическим работникам в летний период ежемесячно, начиная с января по май 2024 года, предписано осуществлять накопление финансовых средств.

За истекший период финансового года профинансированы все заявки главных распорядителей бюджетных средств и по прочим статьям расходов, которые в первые месяцы характеризуются, как правило, несущественными объемами в связи с активной работой по заключению контрактов для государственных и муниципальных нужд.

Также, министр отметила низкую активность главных распорядителей бюджетных средств по оплате коммунальных услуг за отчетный период как на республиканском, так и на местном уровне. В данной связи, Премьер-министр Александр Розенберг нацелил главных распорядителей бюджетных средств на своевременную и в полном объеме оплату потребленных коммунальных услуг, учитывая, что в бюджете предусмотрено 100%-е финансирование указанного направления.
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