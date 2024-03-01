Состоялась встреча Президента ПМР Вадима Красносельского с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в РМ Олегом Васнецовым. Рабочая дискуссия прошла в рабочем кабинете Главы приднестровского государства. Участие в беседе принял Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.
Собеседники отметили, что с предыдущей встречи прошло всего полтора месяца, а аспектов, требующих обсуждения, накопилось немало. Вадим Красносельский отметил сложность текущих реалий, отсутствие стабильности и размытость перспектив развития. Молдо-приднестровский переговорный процесс стагнирован, формат «Постоянного совещания…» простаивает. Дополнительные сложности связаны с геополитической обстановкой по периметру Приднестровья. Президент ПМР акцентировал внимание на том, что исторически формат «5+2» превосходит по функциональности и эффективности другие переговорные площадки и попытки его замены бесперспективны. Глава приднестровского государства напомнил, что Молдова не исполняет достигнутые ранее договоренности и создает новые трудности для приднестровцев, усложняя взаимодействие, без которого невозможно прийти к решению спорных вопросов. Вадим Красносельский также обратил внимание на тот факт, что с момента провозглашения Молдовой курса на евроинтеграцию и без того сложное положение Приднестровья заметно усугубилось. Вадим Красносельский подчеркнул агрессивность действий Молдовы по отношению к приднестровцам, отметив, что приднестровский народ не предпринимает попыток оказания влияния на выбор Молдовой вектора дальнейшего развития, но при этом не приемлет политики навязывания чужих ценностей и ориентиров, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент говорил об экономических потерях, которые несет республика в связи с новыми блокадными мерами со стороны соседнего государства, отметив, что реальные убытки не укладываются в рамки конкретных цифр, так как речь идет об упущенной выгоде, не полученных Приднестровьем налоговых поступлениях, выпадении из строя экономических субъектов, которые не выдерживают давления, отсутствии возможности внутреннего инвестирования и развития бизнеса и экономики страны в целом. «Я хочу напомнить политикам Молдовы, что они выбирались людьми для того, чтобы считаться с их мнением, а не для того, чтобы делить на плохих и хороших, второсортных и первосортных», – сказал Вадим Красносельский. Он подчеркнул, что VII Съезд депутатов всех уровней был проведен в Приднестровье, чтобы призвать международную общественность услышать приднестровский народ. . Вадим Красносельский также обратил внимание на то, что некоторые западные дипломаты, выступая в роли адвокатов, пытаются оправдать действия власти Молдовы, называя их «путь в Европу». «Тогда возникает закономерный вопрос: что такое «Европа» для людей? Это – ограничение предпринимательской активности? Это – неоткрытие или блокирование банковских счетов? Это – двойное налогообложение? Это – грабеж приднестровского народа?» – отметил в беседе с российским послом Вадим Красносельский.
Президент ПМР озвучил предположение, что молдавская сторона продолжит стагнировать переговорный процесс и препятствовать работе формата «5+2», так как на этой площадке Молдове рано или поздно придется ответить, как ею исполнены имеющиеся договоренности – соглашения, которые были подписаны и нарушены молдавской стороной. Вадим Красносельский напомнил, что юридически формат «Постоянного совещания…» – действующий.
О значимости роли формата «5+2» говорил и Олег Васнецов. Он остановился на обращении приднестровцев в адрес России по итогам всеобщего Съезда, рассказав, что сейчас на российских площадках идет обсуждение поступивших документов. По словам посла, уже известна реакция руководства Совета Федерации Госдумы РФ. Обозначенные делегатами Съезда вопросы будут детально прорабатываться органами исполнительной власти России. Дипломат выразил надежду, что будет иметь возможность обсудить выводы и итоги с Главой приднестровского государства.
Участники встречи также затронули тему ожидаемого на следующей неделе визита в Приднестровье Спецпредставителя Действующего председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга, а позже – самого Действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, главы внешнеполитического ведомства Мальты Яна Борга. Олег Васнецов считает, что это – хороший знак, указывающий на желание руководства ОБСЕ реанимировать переговорный процесс. Вадим Красносельский подчеркнул, что приднестровская сторона готова к диалогу.