Государственный таможенный комитет ПМР обращает внимание индивидуальных предпринимателей на изменения, внесенные в особый порядок таможенного декларирования товаров, перемещаемых с использованием транспортного средства полной массой 3,5 тонн и более, в количестве десяти и более товаров, а также товаров, перемещаемых таможенным перевозчиком.
Как сообщается на сайте ГТК ПМР, в новой редакции Приказа ГТК ПМР от 15 июля 2022 г. №223 «Об установлении особого порядка таможенного декларирования и таможенного оформления товаров, ввозимых на таможенную территорию ПМР» уточнены требования, связанные с помещением товаров на ответственное хранение. По прибытии в таможенный орган назначения и регистрации соответствующего уведомления товары выгружаются и помещаются на склад временного хранения таможенного органа. При этом транспортное средство, в котором перемещались эти товары, также должно находиться в зоне таможенного контроля таможенного органа назначения до выпуска всего груза, который в нем перемещался.
В целях оптимизации процесса таможенного оформления товаров предусмотрено, что таможенный досмотр проводится после подачи и регистрации всех таможенных деклараций на товары, перемещаемые в одном транспортном средстве.
Необходимо также обратить внимание, что при декларировании товаров, доставленных таможенным перевозчиком, в число документов необходимо включить договор на оказание услуг по перевозке товаров, заключенный между индивидуальным предпринимателем и перевозчиком.