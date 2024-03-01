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Глава Гагаузии сообщила, что обсудила с Путиным политическую ситуацию в Молдове

Глава Гагаузии сообщила, что обсудила с Путиным политическую ситуацию в Молдове
Фото: Telegram-канал Евгении Гуцул

Глава Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул обсудила с президентом России Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи политическую ситуацию в Молдове.

"На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил со мной сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится наша Гагаузия", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.

На встрече также обсуждалось обострение отношений руководства автономии с Кишиневом. "Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам. Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране", - указала Гуцул.

"Российский лидер пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене", - проинформировала глава автономии.

На полях фестиваля Гуцул договорилась также об активизации экономических и культурных связей с Краснодарской, Пензенской и Псковской областями. Ранее она встретилась в Москве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, где заявила о важности сохранения дружеских отношений с Россией. По ее словам, этот конфликт негативно сказывается на производителях аграрной продукции автономии, которые традиционно поставляли ее в Россию.

Молдавский оппозиционер Шор назвал встречу Путина и Гуцул знаковой

"Меньше года назад я обещал жителям Гагаузии, что Евгения Гуцул ни перед чем не остановится, до любого достучится ради того, чтобы помочь региону. Ее встреча с президентом России - этому наглядное доказательство. Как бы ни гадили Санду и партия PAS, Гагаузию ждет светлое будущее. Госпожа Санду, вы можете кричать, можете ногами топать, можете рвать на себе волосы - итог предрешен. Евгения Гуцул не моргнет", - написал Шор в своем Telegram-канале.

  • Вчера, 22:19
  • DTV
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